La nuova fase costituente dell’Europa nel volume primaverile di Libro Aperto

Sta uscendo il volume primaverile (121) della serie nazionale di Libro Aperto, la rivista esclusivamente culturale, edita dalla omonima Fondazione senza scopo di lucro e frutto esclusivamente di volontariato, diretta da Antonio Patuelli (foto). In questo libro, di grande formato, di 232 pagine, appaiono fra gli altri diversi saggi di autori e tematiche toscane e umbre, in particolare di Sandro Rogari sulla nuova fase costituente per l’Europa; Pierluigi Barrotta sulla crisi del multilateralismo; Raffaello Morelli su “La politica civile è in ritardo permanente su scienza e tecnologia”; Alberto Lasagni sulla Grecia dalla crisi a paese modello; Giorgio Amadei su “Alla ricerca del giusto prezzo”; Giovanni Corradini sulla pace e la difesa della Patria nella elaborazione costituzionale; Cosimo Ceccuti su “3 febbraio 1865 – 160 anni di Firenze capitale; Raffaello Morelli sulla cronologia del liberalismo; Gian Biagio Furiozzi sul diritto di voto alle donne; Alessandro Petretto sui principi della giustizia tributaria in Einaudi; Zeffiro Ciuffoletti su Einaudi, l’Europa e il federalismo; Elisabetta Catelani su Luigi Einaudi dall’Assemblea Costituente alla Presidenza della Repubblica; Luca Anselmi su Frits Bolkestein e Antonio Patuelli su Corrado Sforza Fogliani. Vengono inoltre pubblicate recensioni di: Antonio Patuelli, Giorgio Amadei, Alessia Patuelli, Gian Biagio Furiozzi, Roberto Badulato e Michele Cassandro.