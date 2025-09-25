La palestra è piccola e non idonea, il Collegio docenti si fa in spiaggia

Marina di Pietrasanta, 25 settembre 2025 – Saranno poco meno di un centinaio, ognuno con il proprio asciugamano da stendere sulla sabbia. A quel punto si confronteranno per un paio d’ore, vista mare, fino all’aperitivo al tramonto. Niente di strano, se non fosse che non parliamo di una comitiva di turisti né di un raduno tra amici o appassionati di yoga. L’incontro al sapor salmastro coinvolgerà l’istituto comprensivo Pietrasanta 2 in vista del collegio docenti in agenda martedì 30. L’insolita e inedita location sarà quella del bagno Tirreno, a metà tra Fiumetto e Tonfano, con appuntamento dalle 17 alle 19. Inedita, sì, ma per forza di cose: la sede di Tonfano è sottosopra per il cantiere del futuro polo scolastico e allo stato attuale non ci sono spazi idonei ad accogliere così tante persone. Sarà un collegio plenario che in quanto tale radunerà i docenti di materne, elementari e medie, ma l’invito è stato esteso anche al personale amministrativo e ai bidelli di tutti i plessi del comprensivo.

“La decisione – racconta la dirigente scolastica Barbara Caterini, che è ordinaria al comprensivo ’Darsena’ a Viareggio ed è tornata come reggente a Pietrasanta dopo sette anni – è stata presa il 2 settembre, a maggioranza, scegliendo un luogo all’aperto per rendere il collegio più piacevole. Alla palestra delle medie ’Santini’, attualmente usata dalle elementari ’Bibolotti’, c’è troppo rimbombo e si sta scomodi. Inoltre manca lo schermo per le proiezioni ed è piccola: non è idonea per una riunione. All’inizio avevamo pensato anche alla Versiliana, poi è arrivata la disponibilità del ’Tirreno’. Abbiamo invitato anche il resto del personale delle varie scuole per ricreare uno spirito di gruppo”.

Barbara Caterini quest’anno è dirigente dell’istituto comprensivo Darsena a Viareggio e reggente dell’istituto comprensivo Pietrasanta 2

Con un rammarico, in realtà. Caterini era stata a Pietrasanta nel 2017-2018 come dirigente dei comprensivi 1 e 2, all’epoca accorpati in un comprensivo unico da 18 plessi. Fu lei a chiedere non solo la divisione in due istituti, ma anche la realizzazione di un auditorium alla sede del comprensivo 1, a Porta a Lucca. "Lo avevamo dotato di maxi schermo e proiettore – conclude – investendo capitali ingenti di entrambi gli istituti, che erano ancora accorpati. Poteva essere uno spazio utile per fare le riunioni, stilando un calendario anche per il comprensivo 2. Invece, una volta divisi gli istituti, hanno fatto una delibera stabilendo che anche noi avremmo dovuto pagare l’affitto dei locali. Lo ritengo un brutto segno di inimicizia, come fossimo degli estranei”.