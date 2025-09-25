Un caso di febbre Dengue. Colpito cittadino straniero arrivato dal suo Paese

Un caso di febbre Dengue a Lido di Camaiore e nelle prime ore di stamani l’area vicina a via Italica è già stata sottoposta a disinfestazione. Si tratta di un cittadino colombiano arrivato qui in Italia di recente, ospite da amici che abitano proprio in via Italica. Il virus dunque sarebbe stato contratto dall’uomo all’estero a causa della puntura della zanzara Aedes ed è rimasto per giorni in incubazione. I sintomi classici di febbre, stanchezza, cefalea e dolori diffusi lo hanno spinto a controlli medici specifici con il ricovero al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia da dove in seguito è stato trasferito a Livorno nel reparto malattie infettive.

Da qui è stato già dimesso dopo le analisi e le cure del caso e senza particolari complicazioni. "Non esiste stato di emergenza - assicura l’assessora all’ambiente Sara Pescaglini - solo l’obbligo, per prevenzione, di intervenire con il piretro in un arco di 200 metri dall’abitazione. Eravamo comunque pronti in quanto ho inserito queste eventualità nel protocollo ad hoc". Il piretro è la sostanza che veniva utilizzata generalmente anni fa contro le zanzare durante l’estate e che oggi e’ vietata dato che uccide ogni insetto: e’ consentita solo in casi speciali come quello di oggi. Bisogna che, nella zona interessata, ogni oggetto all’esterno venga lavato o coperto bene con nylon e che gli animali vengano tenuti protetti, la verdura o la frutta vengano lavate con precauzioni: le strade interessate sono appunto via Italica, via Prato, via Livorno, via Massa, via Pistoia, via Del Trebbiano e via Sant’Andrea come prescritto nell’ordinanza sindacale n.329 di ieri. La disinfestazione e’ stata eseguita questa mattina dalle 4.30 in poi. "Appena abbiamo saputo, abbiamo adottato la procedura del caso – prosegue la Pescaglini - Normalmente utilizziamo le sostanze antilarvali nei tombini o altre caditoie, quest’anno ben ottomila, come consentito dalla legge".

In seguito al trattamento di stanotte si dovranno aspettare 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavandole abbondantemente e sbucciando la frutta; indossare guanti lavabili o a perdere per pulire mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno e rimasti esposti al trattamento e, in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Per altre informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Ambiente: 0584 986361, alla Polizia Municipale: 0584 896700 e all’U. R.P.: 0584 986202

Isabella Piaceri