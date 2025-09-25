Torna in città "Versilia Marathon". Attesa per la seconda edizione

Grande attesa per la 2ª Versilia Marathon. La 1ª edizione di un anno fa era stata un esperimento ma aveva raggiunto un tale successo che ora si parla di conferma per quella che è già considerata una classica del calendario amatoriale italiano delle maratone. L’evento targato Club Super Marathon Italia sarà domenica 5 ottobre e ha il grande merito di aver riportato l’atletica in una zona che vanta una profonda tradizione ma che, dal periodo del Covid in poi, era un po’ scomparsa dalla geografia nazionale. Viareggio torna quindi teatro del grande podismo.

Piazza Mazzini sarà l’epicentro della corsa, che da lì partirà per toccare Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta prima di raggiungere La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi, sede del giro di boa e dove si ricorderà l’appena scomparso suo ultimo proprietario: Giorgio Armani. Il percorso della gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, è tutto pianeggiante e ideale per andare a caccia del proprio primato personale. Ma non solo per la maratona, perché insieme alla 421,195 km sono previste anche la mezza e la 10 km (la Corri Versilia Corri), nel più puro stile Club Super Marathon Italia. Tutte le gare partiranno insieme alle ore 9 di mattina.