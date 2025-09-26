Gli agenti a lezione di guida sicura

La segreteria regionale Fsp Polizia di Stato esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita del primo appuntamento del corso di guida sicura dedicato agli operatori della Polizia di Stato, all’Autodromo La Canniccia in collaborazione con ProDrive Academy. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa da parte del personale, che ha potuto

affrontare un percorso formativo di alto livello articolato in una parte teorica e in prove pratiche al

volante. A conferire ulteriore rilievo istituzionale all’evento è stata la presenza dei Questori di Pisa e di Lucca e del sindaco di Pietrasanta. "L’ampia partecipazione e l’entusiasmo con cui il personale ha accolto il progetto confermano che

investire sulla formazione mirata è la strada giusta – ha dichiarato Lorenzo Cardogna, vice segretario regionale Fsp Polizia Toscana – i poliziotti affrontano quotidianamente scenari complessi, spesso a bordo dei mezzi di servizio, e dotarli di conoscenze adeguate significa tutelare sia loro stessi che i cittadini". Soddisfazione anche da parte di Alessandro Cecchinelli, titolare della ProDrive Academy: "Constatare un sostanziale miglioramento nell’esecuzione degli esercizi da parte di tutti i

partecipanti rappresenta per noi un motivo di orgoglio e conferma la validità del corso".

L’organizzazione

ribadisce il proprio impegno a promuovere ulteriori momenti di formazione innovativa, sempre al

servizio delle esigenze professionali e della sicurezza degli operatori di polizia.

Prossimo appuntamento fissato per martedì 14 ottobre.