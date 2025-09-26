Al Museo della Marineria. Torna l’evento Disarmarte e affronta il tema del ‘Dopo’

E dopo? Dopo che un che un colpo spegne la vita, dopo un’esplosione di violenza, che cosa succede nella vita di chi resta? "All’inizio – racconta Gabriella Neri – c’è solo il buio", così profondo da rischiare di perdercisi dentro.

Quel buio l’ha travolta la mattina del 23 luglio 2010, quando all’interno dello stabilimento Gifas, suo marito, Luca Ceragioli, fu ucciso, insieme al collega Jan Hilmer, dalla mano armata di un ex dipendente che, con la stessa pistola, si è poi tolto la vita. E la bussola, che le ha indicato la strada per uscire da quell’oscurità, Gabriella l’ha trovata cercando nelle tasche dell’esperienza; "Che chiunque di noi – afferma – riempie lungo il percorso della sua vita". L’ha trovata nei valori della solidarietà, che ha raccolto dall’esempio dei preti operai della Darsena, con cui è cresciuta; nelle attività di volontariato, condivise con Luca; e nella volontà, abbracciata dalle figlie Claudia e Giulia, di provare a cambiare il mondo, in meglio. Nella convinzione che “L’oscurità non può scacciare l’oscurità, solo la luce può farlo“. E così, grazie all’impulso di Gabriella, di Claudia e Giulia , si è accesa la luce di “Ognivolta“: prima ed unica onlus in Italia impegnata nel contrasto all’uso e all’abuso delle armi da fuoco in Italia. Impegnata a promuovere riflessioni sulla genesi della violenza e a costruire, attraverso il linguaggio dell’arte, esperienze che possano contribuire a disinnescarla.

Per questo insieme ad un lungo iter legislativo per la modifica delle norme per la concessione e la detenzione del porto d’armi (fermo in Parlamento), è nato l’evento “Disarmarte“, che torna domani, dalle 16, al Museo della Marineria, col patrocinio del Comune. E che in questa edizione affronta il “Dopo“, "Uno spazio fragile, il tempo immediatamente successivo, quello in cui chi sopravvive alla violenza si trova di fronte a un bivio". Perdonare o odiare, restare immobili o provare a cambiare, tacere o raccontare.

L’apertura della giornata, organizzata con il supporto dell’Arci e CarnevalDarsena e condotta da Elena Torre, è affidata all’intervento musicale della Corale Giacomo Puccini, diretta dal Maestro Marco Trasatti. Poi l’incontro con il teatro, con Valentina Luporini che porterà in scena uno momento dello spettacolo “Gaber sotto le stelle”, omaggio intenso e poetico alla figura di Giorgio Gaber. Seguiranno gli interventi della filosofa Angela Giovanna Palermo, che affronterà la complessità del tema della giustizia riparativa, e di Pasquale Pugliese, filosofo e autore impegnato nei temi della pace e della nonviolenza. Durante il pomeriggio saranno poi svelate le vincitrici del concorso letterario“Vite intrecciate da un colpo“, promosso da “Ognivolta“, e dedicato quest’anno a “ La scelta di chi resta”. Tra i cinque racconti finalisti: “Dopo“, di Sonia Barsanti; “Mordere il labbro“ di Serena Barsottelli; “Carissimo Pinocchio“ di Alessia La Villa; “Per non dimenticare“ di Francesca Nadalig; e “Cassia“ di Lucia Urbano.

Il pomeriggio, destinato a riempire di luce le tasche dell’esperienza, sarà arricchito dal dj set di Mr. Cheto e da un un momento conviviale.