Sessantenne picchia moglie e figlie: disposto il braccialetto elettronico

Divieto di avvicinamento alla propria figlia e bracialetto elettronico per un uomo di Pietrasanta accusato di aver picchiato la moglie e le figlie. È questa la decisione presa dal giudice nei confronti di un 60enne, pregiudicato e con cittadinanza italiana, che gli agenti della polizia del commissariato di Forte dei Marmi avevano arrestato martedì in flagranza di reato nella sua casa di Pietrasanta per il reato di lesioni aggravate perpetrate nei confronti della figlia di 20 anni. L’operazione era scattata al mattino dopo la segnalazione partita dai vicini a causa delle grida che provenivano dall’abitazione della famiglia dov’era scoppiata la lite. Una volta intervenuti, gli agenti della volante hanno potuto accertare che le persone erano padre e figlia. La giovane, iscritta all’università, a causa delle botte ricevute dal padre, in particolare un violento schiaffo al volto, si era recata al pronto soccorso dell’ospedale "Versilia" per gli accertamenti sanitari del caso ed è stata successivamente dimessa con una prognosi di sette giorni per un trauma dovuto a molteplici contusioni.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato di Forte dei Marmi. In seguito agli accertamenti, il 60enne è stato come detto arrestato per il reato di lesioni personali, aggravate dal rapporto di parentela. L’epilogo è avvenuto al processo per direttissima al Tribunale di Lucca, con il giudice Gianluca Massaro che ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla figlia insieme all’applicazione del braccialetto elettronico. Questa doppia decisione è dovuta anche al fatto che durante gli accertamenti è emerso che l’uomo, in passato, aveva maltrattato fisicamente non solo la figlia ma anche la moglie e altre due figlie, tutte ormai maggiorenni. Per questi ulteriori fatti il 60enne è stato infine denunciato a piede libero.