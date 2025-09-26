La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Viareggio

CronacaLo stadio dei Pini è rinato. Domenica Viareggio in campo
26 set 2025
SIMONE FERRO
Cronaca
  4. Lo stadio dei Pini è rinato. Domenica Viareggio in campo

Lo stadio dei Pini è rinato. Domenica Viareggio in campo

L’orgoglio del sindaco dopo la spettacolare serata inaugurale. Intanto le Zebre tornano da subito a giocare nella loro casa: ieri sistemate le ultime formalità.

L’emozionante taglio del nastro per il rinnovato stadio dei Pini di Viareggio

L’emozionante taglio del nastro per il rinnovato stadio dei Pini di Viareggio

Ancora ritorna l’eco della grande festa di riapertura al pubblico dello stadio dei Pini. Il meteo ha retto e la grande serata di musica e spettacolo è perfettamente riuscita. Affluenza da record, con qualcuno che è dovuto rimanere fuori dai cancelli, a un certo punto chiusi per la capienza massima raggiunta. La città ha reso omaggio al suo rinnovato gioiellino. E la presenza di un parterre di ospiti davvero di altissimo livello ha impreziosito l’evento. I più acclamati in assoluto sono stati i campioni del mondo del 2006 Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero, cui il pubblico presente ha tributato un’autentica ovazione, così come al viareggino più famoso nel mondo: Marcello Lippi. Lo stesso ’Gigi’ Buffon all’indomani della cerimonia ha postato sul proprio profilo Facebook ufficiale questo bel commento: "Sono stato a Viareggio insieme a grandi amici, all’inaugurazione del nuovo stadio dei Pini. Sono orgoglioso dell’amicizia che mi lega a Marcello (Lippi, ndr), riabbracciarlo è sempre un’emozione speciale che mi riporta indietro ad alcuni dei momenti sportivi migliori della mia vita". Dopo 7 anni Viareggio ritrova il suo stadio finalmente riaperto. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale per arrivare alla riapertura. "Grazie a un consistente sforzo economico, amministrativo e progettuale lo stadio è stato completamente ristrutturato (anche se alcuni lavori devono essere completati, Ndr.). Per la nostra città questo stadio è molto più di un impianto sportivo. È luogo di aggregazione, identità, formazione – ha detto il sindaco –. È scuola di valori: disciplina, rispetto, impegno. È spazio dove i giovani possono sognare e crescere". Intanto domenica il Viareggio calcio ci giocherà nel campionato di Eccellenza: sistemate le ultime formalità.

