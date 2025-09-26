Lo stadio dei Pini è rinato. Domenica Viareggio in campo

Ancora ritorna l’eco della grande festa di riapertura al pubblico dello stadio dei Pini. Il meteo ha retto e la grande serata di musica e spettacolo è perfettamente riuscita. Affluenza da record, con qualcuno che è dovuto rimanere fuori dai cancelli, a un certo punto chiusi per la capienza massima raggiunta. La città ha reso omaggio al suo rinnovato gioiellino. E la presenza di un parterre di ospiti davvero di altissimo livello ha impreziosito l’evento. I più acclamati in assoluto sono stati i campioni del mondo del 2006 Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero, cui il pubblico presente ha tributato un’autentica ovazione, così come al viareggino più famoso nel mondo: Marcello Lippi. Lo stesso ’Gigi’ Buffon all’indomani della cerimonia ha postato sul proprio profilo Facebook ufficiale questo bel commento: "Sono stato a Viareggio insieme a grandi amici, all’inaugurazione del nuovo stadio dei Pini. Sono orgoglioso dell’amicizia che mi lega a Marcello (Lippi, ndr), riabbracciarlo è sempre un’emozione speciale che mi riporta indietro ad alcuni dei momenti sportivi migliori della mia vita". Dopo 7 anni Viareggio ritrova il suo stadio finalmente riaperto. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale per arrivare alla riapertura. "Grazie a un consistente sforzo economico, amministrativo e progettuale lo stadio è stato completamente ristrutturato (anche se alcuni lavori devono essere completati, Ndr.). Per la nostra città questo stadio è molto più di un impianto sportivo. È luogo di aggregazione, identità, formazione – ha detto il sindaco –. È scuola di valori: disciplina, rispetto, impegno. È spazio dove i giovani possono sognare e crescere". Intanto domenica il Viareggio calcio ci giocherà nel campionato di Eccellenza: sistemate le ultime formalità.