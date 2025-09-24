Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Firenze
Cronaca
24 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
  Cronaca
Scuola riaperta dopo due anni. Ma con il cantiere nel cortile

"Dopo due anni di ritardi nella conclusione dei lavori, di promesse vane e impegni disattesi, gli alunni della scuola elementare Alimondo Ciampi sono tornati in classe con il cortile e i giardini occupati da ponteggi, assi e attrezzature edili. E con l’unica entrata residua al plesso delimitata da reti provvisorie a definire un angusto spazio d’accesso prospicente". A denunciarlo, Gianni Vinattieri e Marco Colzi, rispettivamente capogruppo di Uniti per Signa e Fratelli di Signa. "Il 27 giugno 2023 – dicono - la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico Alimondo Ciampi a San Mauro. Il 9 ottobre successivo è stata approvata l’aggiudicazione di gara. Da quel momento si sono succeduti ritardi e impegni sistematicamente disattesi da parte di sindaco e assessori, che hanno costretto i bambini di San Mauro a trasferirsi per due anni scolastici nella Leonardo da Vinci di Signa. Il 15 settembre di quest’anno gli studenti sono finalmente rientrati nella loro scuola, ma dei due ingressi, solo uno è utilizzabile. L’accesso è stato delimitato da reti provvisorie. Lo spazio antistante è sostanzialmente inutilizzabile. Quasi tutto il cortile e i giardini sono occupati da ponteggi, assi di legno e varia attrezzatura edile. Si pongono, quindi, due questioni: quella della sicurezza della struttura e della sua utilizzabilità.

Lisa Ciardi

