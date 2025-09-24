Scuola riaperta dopo due anni. Ma con il cantiere nel cortile

"Dopo due anni di ritardi nella conclusione dei lavori, di promesse vane e impegni disattesi, gli alunni della scuola elementare Alimondo Ciampi sono tornati in classe con il cortile e i giardini occupati da ponteggi, assi e attrezzature edili. E con l’unica entrata residua al plesso delimitata da reti provvisorie a definire un angusto spazio d’accesso prospicente". A denunciarlo, Gianni Vinattieri e Marco Colzi, rispettivamente capogruppo di Uniti per Signa e Fratelli di Signa. "Il 27 giugno 2023 – dicono - la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico Alimondo Ciampi a San Mauro. Il 9 ottobre successivo è stata approvata l’aggiudicazione di gara. Da quel momento si sono succeduti ritardi e impegni sistematicamente disattesi da parte di sindaco e assessori, che hanno costretto i bambini di San Mauro a trasferirsi per due anni scolastici nella Leonardo da Vinci di Signa. Il 15 settembre di quest’anno gli studenti sono finalmente rientrati nella loro scuola, ma dei due ingressi, solo uno è utilizzabile. L’accesso è stato delimitato da reti provvisorie. Lo spazio antistante è sostanzialmente inutilizzabile. Quasi tutto il cortile e i giardini sono occupati da ponteggi, assi di legno e varia attrezzatura edile. Si pongono, quindi, due questioni: quella della sicurezza della struttura e della sua utilizzabilità.

Lisa Ciardi