Omicidio compiuto per vendetta. Il processo si apre con un rinvio

Si è aperto con un rinvio al 7 novembre il processo a carico di Cinzia Dal Pino l’imprenditrice 65enne di Viareggio accusata di omicidio volontario. Ieri gli avvocati di parte civile Enrico Carboni e Gianmarco Romanini hanno presentato la citazione in giudizio – in qualità di responsabile civile – dell’assicurazione (la Generali) dell’auto con la quale Cinzia Dal Pino l’8 settembre 2024 in via Coppino in Darsena travolse e uccise il 54enne marocchino Nourdine Mezgui, colpendolo quattro volte. Il tutto per recuperare una borsetta che poco prima il marocchino aveva rubato alla Dal Pino appena uscita da un ristorante della zona. A chiedere giustizia, dopo la costituzione di parte civile, sono sette fra fratelli e sorelle della vittima.

Il giudice Nidia Genovese (presidente della Corte d’Assise) dopo aver accolto l’istanza ha rinviato a 7 novembre calendarizzando già le prossime udienze il 12 e il 19 novembre e il 5 dicembre, udienze in cui saranno ascoltati tutti i testimoni delle parti. Il 7 novembre comincerà la pubblica accusa sostenuta dalla Pm Sara Polino che chiamerà sul banco dei testimoni il proprio consulente tecnico, l’ingegner Fabio Bernardini che grazie all’ausilio delle telecamere della zona ha ricostruito fotogramma per fotogramma quanto fatto dall’imputata dal momento in cui è uscita dal ristorante. Dalle immagini che era finite anche su Internet si vede il Suv bianco della Dal Pino piegare verso sinistra per urtare Nourdine mentre camminava sul marciapiede di via Coppino. Una volta a terra lo avrebbe investito altre 4 volte prima di scendere, recuperare la borsetta, risalire in auto. Poi dalle immagini si vede che va in direzione mare, fa inversione e passa davanti al corpo dell’uomo a terra senza attivare i soccorsi. Invece torna indietro verso il ristorante dove riconsegna l’ombrello che le avevano prestato e fa ritorno a casa. Dove la mattina dopo arrivarono gli agenti della polizia per arrestarla.

Paolo Di Grazia