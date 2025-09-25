Un convoglio ‘speciale’. Il treno dedicato a Puccini ha da ieri preso servizio

"The Lands of Puccini" da ieri viaggiano sul treno regionale tra Firenze e Viareggio reclamizzando, per i prossimi tre mesi, le terre del "Sor Giacomo": Lucca con la casa natale, Torre del Lago e Viareggio con le sue residenze e Celle di Pescaglia paesino d’origine della famiglia. Anche se il musicista era un grande appassionato delle prime automobili, la prima fu una De Dion Buton 5Cv del 1901, la Regione Toscana e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest hanno voluto ricordare Puccini con questa campagna promozionale, tramite le Ferrovie toscane che hanno provveduto a installare sulle due carrozze motrici, quella di testa e quella di coda, delle livree appositamente dedicate, realizzate con fotografie giganti.

Evidente l’invito ai passeggeri a mettere in programma una visita, fatta magari utilizzando proprio il treno, ai tre musei pucciniani. Il viaggio inaugurale è partito alle 9.09 da Firenze per arrivare al binario 6 viareggino alle 10.56 in perfetto orario. Sono scesi diversi viaggiatori, due dei quali, stranieri, hanno chiesto a cosa si riferisse quella pubblicità, ottenendo immediata risposta dagli addetti all’iniziativa. Sia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che l’assessore Stefano Baccelli hanno sottolineano che questo evento è rivolto non soltanto ai molti viaggiatori e turisti che utilizzeranno la linea, ma si propone di raggiungere anche tutti coloro che si troveranno lungo il percorso, di per se ideale, che congiunge molti dei luoghi pucciniani anche in funzione di destagionalizzarne la fruizione, oltre alla canonica estate. Così le due carrozze mostrano, oltre alla statua del compositore, immagini della sua Torre del Lago, con la ciclovia Puccini che costeggia lo specchio d’acqua, una veduta dall’alto di Pescaglia, l’interno del teatro del Giglio di Lucca e la villa museo di Torre del Lago, con un’immagine compiuta e attraente delle terre di Puccini. All’arrivo a Viareggio i passeggeri sono stati fatti omaggio di una farfalla colorata, ovvio richiamo alla Butterfly, realizzata dalle volontarie dell’associazione "Le uncinettine di Porcari", già autrici del tappeto composto da 1.858 (anno di nascita del compositore) rose rosse che nel luglio scorso hanno fatto da veicolo promozionale all’Expo di Tokio 2025.

Walter Strata