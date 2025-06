Cibi sani e leggeri. Per resistere al caldo il ruolo della tavola diventa fondamentale

Temperature alte, caldo e afa caratterizzano già le nostre giornate e hanno fatto registrare in alcune città anche il cosiddetto bollino rosso, non bisogna stupirsi del resto l’estate meteorologica, quella definita a livello climatologico, inizia il primo giugno, mentre l’estate astronomica, come recita il calendario, è in arrivo sabato. Tuttavia siamo davanti a un anticipo sostanziale delle condizioni tipiche di inizio stagione estiva. E così per vivere meglio le alte temperature anche la nostra alimentazione diventa un fattore importante e le nostre tavole sono pronte ad accogliere una cucina diversa, alleata del caldo.

La Nazione ha chiesto i consigli ad un’esperta del settore, Loretta Pennacchi, dietista del Centro Arianna di Pisa, un centro che si occupa di diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare diretto da Giorgio Corretti. Loretta Pennacchi è stata eletta presidente regionale della Società italiana per lo studio del comportamento alimentare, la prima associazione che prevede un intervento interdisciplinare per la diagnosi e la cura dei disturbi alimentari.

L’alimentazione come può diventare un’alleata delle alte temperature?"L’alimentazione ha da sempre un ruolo importante nel benessere di ciascuno di noi, un’alimentazione sana è importante in qualsiasi stagione e d’estate, quando il nostro organismo affronta temperature alte e l’afa, nutrirsi in modo adeguato è importante per tutti, in particolare per le fasce di età più fragili come i bambini e gli anziani. Del resto il Ministero della Salute della Salute offre diversi consigli per affrontare il caldo, soprattutto durante le ondate di calore".

Alcuni sono fondamentali per il nostro benessere."E’ consigliabile fare cinque pasti nell’arco della giornata: tre spuntini aiutano ad arrivare ai pasti principali, pranzo e cena, senza una fame eccessiva. Sono consigliabili gli alimenti freschi, sono più digeribili e anche di semplice preparazione. Con l’arrivo dei primi caldi bisogna non lasciarsi tentare dagli eventi delle vacanze. Mi spiego: in vacanza abbiamo più eventi ed occasioni sociali che possono facilitare il consumo di pasti elaborati, pensiamo alle cene tra amici, ben vengano, ma stiamo attenti a non accompagnarle da bevande zuccherate o da alcolici. Scegliamo cibi freschi. Facciamo attenzione ai cibi elaborati che sono ricchi di grassi e zuccheri: scegliamo la pasta, il riso, il pesce azzurro, ‘vestiamo’ le nostre tavole di insalate, i colori sono bellissimi e aiutano l’appetito. All’aumentare delle temperature, ormai sempre più alte, in tutte le fasce di età la richiesta di acqua, nelle cosiddette fasce fragili, si riduce fisiologicamente e con lei anche il senso di fame: se ascoltiamo i nostri bisogni interni, abbiamo più appetito per i cibi freschi, colorati e croccanti, molto ricchi di acqua, vitamine e sali minerali, come la frutta e le verdure di stagione alla base della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale della umanità e declinata in vari modi in tutti i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo: l’alimentazione diventa anche ‘inclusiva’ con ricette di altri Paesi".

Ha fatto riferimento a fasce fragili come anziani e bambini."Certamente per loro diventa fondamentale fare attenzione alla idratazione: bere diventa ancora più importante che nelle altre stagioni perché sono più vulnerabili ai colpi di calore. Sarebbe opportuno bere fino a due litri di acqua al giorno: se viene praticata attività sportiva ancora di più, perché i liquidi si perdono durante la sudorazione. E’ importante comprendere che d’estate il segnale della sete si riduce in modo particolare negli anziani e allora è importante che, in situazioni di patologie particolari, le persone che si prendono cura di loro li sollecitino a bere. Stessa regola vale per i bambini ai quali nelle giornate molto calde va offerta spesso acqua ed evitare bibite zuccherate o gassate, che forniscono energia eccessiva senza dissetare adeguatamente".

Il gelato é consigliabile?"Certo il gelato è consigliabile facendo attenzione a scegliere i gusti più leggeri e digeribili come il gelato alla frutta".

Maria Nudi