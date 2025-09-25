Chi è Antonio Federico, il professore di Pietrasanta che racconta con un disegno l'orrore di Gaza: "Noi siamo bambini? Non lo so più"

Pietrasanta (Lucca), 25 settembre 2025 – Un disegno che parla e che porta con sé un messaggio forte quanto doloroso, quello della condizione dei bambini a Gaza. L’autore dell’opera è Antonio Federico, 43 anni di Reggio Calabria, scrittore e artista nonché docente per il terzo anno al liceo artistico "Stagi" a Pietrasanta, dove sogna di stabilirsi in pianta stabile (è di ruolo al "Brunelleschi" di Prato) visto che qui ha trovato anche l’amore. Protagonista della sua creazione, che ha conquistato tantissimi lettori, è il dialogo tra i due bimbi: "Noi siamo bambini, fratello mio?", "Non lo so più".

Il disegno realizzato dallo scrittore, artista e insegnante del liceo artistico «Stagi» Antonio Federico è ispirato alla fotografia che ritrae due fratellini in fuga dalla distruzione di Gaza

"Sono contento che la mia immagine abbia ricevuto così tante visualizzazioni, è diventata un’icona – racconta Federico – Ho scritto che le lacrime sono ormai secche sul viso di bimbi che non sono più bambini: noi giustamente ci indigniamo, ma loro come si sentono? Di fronte a un dramma del genere non ci dovrebbe essere nemmeno una controparte, per il semplice fatto che non bisognerebbe mai torcere un capello ai bambini né privarli di una sola goccia di latte. Nel nostro piccolo bisogna fare qualcosa e anche l’arte deve essere portatrice di questi messaggi".

Più di tre milioni di visualizzazioni sui canali social. E il disegno non è sfuggito alla condivisione di grandi personaggi pubblici, uno su tutti Vasco Rossi che è rimasto colpito dal disegno tanto da condividerlo sul web.