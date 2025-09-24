Il disegno su Gaza spopola. Milioni di visualizzazioni per il messaggio di Federico

Più di tre milioni di visualizzazioni sui suoi canali social, che diventano incalcolabili se si considera tutti quelli che hanno convidiso il disegno, incluso Vasco Rossi. Il cantante di Zocca è tra coloro che sono rimasti colpiti dall’immagine, tratta da un video, che ritrae due bimbi palestinesi in fuga da Gaza. L’autore del disegno è Antonio Federico, 43 anni di Reggio Calabria, scrittore e artista nonché docente per il terzo anno al liceo artistico "Stagi", dove sogna di stabilirsi in pianta stabile (è di ruolo al "Brunelleschi" di Prato) visto che a Pietrasanta ha trovato anche l’amore. Il dialogo tra i due bimbi ("Noi siamo bambini, fratello mio?", "Non lo so più") è da brividi lungo la schiena.

"Uso l’arte – racconta – per sensibilizzare e toccare le coscienze, specie ora che non possiamo ignorare ciò che sta avvenendo dall’altra parte del globo. Sono contento che la mia immagine abbia ricevuto così tante visualizzazioni, è diventata un’icona. Ho scritto che le lacrime sono ormai secche sul viso di bimbi che non sono più bambini: noi giustamente ci indigniamo, ma loro come si sentono? Di fronte a un dramma del genere non ci dovrebbe essere nemmeno una controparte, per il semplice fatto che non bisognerebbe mai torcere un capello ai bambini né privarli di una sola goccia di latte. Nel nostro piccolo bisogna fare qualcosa e anche l’arte deve essere portatrice di questi messaggi". Non è la prima volta che Federico lancia messaggi al cuore degli spettatori. Vedi il commovente disegno dedicato a Xana, figlia dell’allenatore di calcio spagnolo Luis Enrique morta a 9 anni: "Una sera stavo mangiando e ascoltai in tv Enrique che si complimentava con l’Italia. Presi la penna bic e disegnai Xana che come un angioletto gli diceva ’Bella partita papi’: fu pubblicata anche dalla figlia maggiore di Enrique oltre che da Roberto Baggio". C’è poi quello su Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto a 31 anni, o quello realizzato in epoca Covid, con il nonno in terapia intensiva che sogna di abbracciare il nipote, fino alla gorilla Ndakasi, adottata dopo che i bracconieri uccisero la mamma (Federico donò il disegno ai volontari in Kenya). "Agli studenti – conclude – dico che il disegno più perfetto e iperrealistico non ha senso se non suscita emozioni".