Cena d’estate da record. In quattrocento a tavola

Una tavolata infinita per festeggiare l’estate in via Cenami. Oltre 400 a “Cena d’estate”, un porta e condividi lungo la strada che ha coinvolto associazioni, cittadini, commercianti in una bellissima serata di musica e condivisione. Grande successo per l’Amministrazione comunale che chiude il programma di eventi con tantissimo pubblico e una bellissima atmosfera.

Ad animare la serata, grazie ad Al.So Eventi di Sonia Paoli, le voci del Canta in Tour, contest per scoprire talenti, e il “Cervellone” quiz con Simone Alinari con domande sulla storia del festival di Sanremo che hanno visto sfidarsi i tavoli con grandissimo divertimento di tutti.

Ospite d’onore per il finale della serata Aleandro Baldi, due volte vincitore del Festival di Sanremo e cantautore conosciuto in tutto il mondo, in tour quest’estate con il suo ultimo album “La Sinfonia” di cui ha regalato alcuni brani anche al pubblico di Massarosa.

“Gli eventi sono cresciuti in questi anni, siamo partiti con una serata e siamo arrivati ad un programma di eventi e a questo gran finale – commenta l’assessore al Turismo Fabio Zinzio – si può e si deve crescere ancora ma il successo della cena in via Cenami è la dimostrazione che si può fare. Un ringraziamento speciale alle associazioni, in primis i donatori Fratres di Massarosa, e ai commercianti che si sono superati, oltre a tutti i cittadini che sono venuti e si sono divertiti insieme”.

“Massarosa c’è – commenta la Sindaca Simona Barsotti – siamo una bellissima comunità e insieme possiamo davvero ripartire e guardare con fiducia al futuro”