La maratona di Carnevale, un grosso grasso giovedì. Solo il biglietto è “smilzo”

Viareggio, 27 febbraio 2025 – È il corso della maschera in bauliera, pronta per essere infilata appena usciti dall’ufficio o dal cantiere. Delle chiusure anticipate di molti negozi e dei cartelli alle vetrine che con poche parole spiegano tutto: “Ci scusiamo, ma quando il Carnevale chiama...” (tanto per citarne uno apparso nei dintorni del Piazzone). Il corso delle corse , per arrivare puntuali (alle 18) alla festa che scombussola un giorno feriale, istituito nel 2020 dalla Fondazione guidata da Marialina Marcucci per celebrare in grande stile questo giovedì grasso. Di tordelli e frittelle, per rispettare la tradizione anche a tavola, dei bambini in festa sotto la Torre Matilde, protagonisti da 53 anni alla “Vecchia Viareggio“, che di “smilzo“, ormai, ha solo il biglietto d’ingresso sui Viali a Mare, eccezionalmente venduto al prezzo di 15 euro, anziché 22.

E pur “giovane“, questa sfilata in poco tempo si è ritagliata un pubblico affezionato. E infatti, rispetto al 2024, quest’anno si registra una crescita del numero dei biglietti venduti on-line in prevendita e anche delle prenotazioni alberghiere (con l’80% delle disponibilità negli hotel che sul portale dei viaggiatori Booking.com risulta già occupata). E dunque complice il sole, su cui convergono tutti gli esperti di previsioni meteo, ci sono tutti i presupposti per una bellissima giornata di Carnevale. Come la madrina di questo quarto corso mascherato: Miss Italia Ofelia Passaponti, studentessa di marketing e comunicazione, originaria di Siena.

A portare l’arcobaleno sul lungomare sarà invece il Forum della Pace Versilia, che con il flash mob dal titolo “Mettete dei fiori nei vostri cannoni“ in programma alle 16.30 in piazza Mazzini, e con l’accompagnamento musicale della “Banda della pace“ e le performance teatrali della compagnia Policardia, lancerà un messaggio di pace, contro ogni conflitto e per il disarmo. A seguire, alle 17 sempre sul palco di piazza Mazzini, si terrà invece la consegna del “Premio Funari 2025 - Giornalaio dell’anno“ che la commissione, composta dalla moglie del giornalista Giancarlo Funari, Morena Zapparoli, e i giornalisti Gianni Barbacetto, Francesco Specchia, Marco Falori e Andrea Frassoni, quest’anno ha assegnato alla giornalista, autrice e conduttrice televisiva Tiziana Panella; allo scrittore, alpinista e opinionista tv Mauro Corona, e infine al fumettista satirico e giornalista Mario Natangelo.

Calato il sole, alle 18, risvegliati dai tre colpi del cannone (l’unico che fa esplodere la felicità), i carri, le mascherate e le carrette, a chiudere il lungo corteo, cominceranno la loro danza sotto gli abbaglianti effetti delle luci artificiali. Poi al termine del corso ancora di corsa nelle piazze del Rione Storico, per l’ultimo ballo tra Santa Maria e Sant’Antonio, che dopo un mese di festa, che ha unito i rioni Vecchia Viareggio e Croce Verde, stasera chiudono un’edizione formato extralarge.