Carnevale di Viareggio, dentro la “macchina”: cambio d’abito come al pit stop. Team addetto al guardaroba

Viareggio, 23 febbraio 2025 – Firmare una costruzione, ma ritroversi a fare il mero movimentista e farlo con gusto e divertimento. È quello che stanno facendo, in questo Carnevale 2025, Stefano ed Umberto Cinquini costruttori di ‘Come tu mi vuoi’.

“È 40 anni che firmo una costruzione per il Carnevale, esattamente dal ‘È il re dei ciarlatani’ del 1985 - premette Umberto, mentre spinge il binario, che porta sul proscenio la ‘bellezza’ di turno - e mai mi ero trovato in una situazione simile, ma voglio dirlo con la massima onestà possibile, mi sto divertendo da matti. Mentre Umberto sta sul proscenio, suo fratello Stefano, altra firma della costruzione del carro, è intento a cambiare l’abito della bellezza di turno.

“Anche lui - dice ancora Umberto - si è reso disponibile alla causa, ma lo ha fatto con il massimo divertimento possibile, del resto erano anni che non ci divertimavo così”.

Umberto e Stefano guidano una squadra di ragazzi che, come fanno i meccanici di una squadra di Formula 1, hanno a disposizione pochissimi secondi per cambiare le ruote di una macchina, così come ad esempio un alettone.

E' impressionante la macchina organizzativa del Carnevale di Viareggio. E i cambi d'abito sono come nei pit stop di Formula 1

“Sono circa 90 secondi a disposizione - specifica Michele, l’unico Cinquini che può permettersi di starsene davanti al carro, anche se con le cuffie sempre collegate con babbo, Umberto, e zio, Stefano - di una squadra che ha dimostrato, fin dal primo corso, di essere in grado di trovare un sincronismo perfetto”.

E allora eccoli i “tecnici“ capaci di trasformare, svestire, rivestire e cambiare il volto delle ‘bambole’ protagoniste del carro: Giovanni Lazzeri, Matteo Campora, Federico Vecoli, Daniele Cinquini, Matteo Benassi, Stefano Gamberini, Fabio Barsella, Lorenzo Razzuoli, Diego Coluccini, Simone Puccinelli, Iacopo Cinquini e Paola Pardini.

Una squadra enorme per dare vita ad un movimento “complesso e che deve funzionare al secondo, perché altrimenti si rischia di compromettere tutto lo spettacolo coreografico”, sottolinea ancora Michele.

Arrivati in piazza Mazzini, così come davanti all’hotel Royal si entra in scena: “Ok ragazzi ottimo lavoro,caricate i connotati, una nuova diva sta per nascere”, dice la voce fuori campo e, sulle note di ‘Come tu mi vuoi’, di ‘Sei bellissima’, ’Give me give give me’ e ‘If you wanna be my lover’ si entra in scena.

La diva di turno cambia abito, sia essa bionda col vestito dorato, rossa con il vestito fiammante, oppure con il caschetto blu ed il vestito glitter, e cambia il suo volto, naturalmente sempre in perfetto stile ‘bambolina’. Si entra in scena e lo spettacolo diventa una cosa seria, anche se di Carnevale stiamo parlando.