Al "PalaBarsacchi" gli Europei Under 19. Salemi: "Abbiamo alzato il livello della città"

Non c’è due senza tre. Dopo i campionati europei di vela appena terminati e quelli di beach soccer in programma a settembre, Viareggio si prepara ad ospitare anche l’Europeo under 19 di hockey su pista. Il programma e il calendario devono ancora esser definiti (oggi scadono i termini per le iscrizioni alla competizione), ma un dato è già certificato: i migliori giovani hockeisti d’Europa si daranno appuntamento al ’PalaBarsacchi’.

"È un 2025 felice per gli appassionati di sport a Viareggio – sottolinea il vulcanico assessore allo sport Rodolfo Salemi –; la nostra città è stata al centro del panorama mondiale della vela, è stata protagonista per il terzo anno di fila del Giro d’Italia e si prepara a vivere gli Europei di hockey e di beach soccer. Tutto concentrato in pochi mesi. Questi risultati non si ottengono solo con un’amministrazione comunale attenta – spiega ancora Salemi –, bisogna che le associazioni sportive del territorio godano di considerazione e stima a livello federale. E noi, grazie al lavoro di Bichicchi (Claudio, presidente della Spv; ndr) e delle nostre tre società di hcokey, abbiamo l’amalgama giusto. Le nostre realtà dialogano tra di loro, ottengono risultati grazie al lavoro quotidiano e questo ci viene riconosciuto a tutti i livelli. L’input del sindaco a tutti gli assessori è stato chiaro: alzare il livello. E noi lo stiamo facendo. Spero che tanti ragazzi vadano a dormire sognando Viareggio e di diventare campioni in questa splendida cornice".

Ancora da definire il numero delle squadre partecipanti, si diceva. Intanto, si registra il fatto che l’Italia non vince da 34 anni, e in 53 edizioni (quella che andrà in scena a fine agosto sarà la 54ª) hanno trionfato solo gli Azzurri, la Spagna e il Portogallo. "Almeno duemila persone si sposteranno da tutta Europa per venire a questa competizione – spiega il presidente della Fisr-Skate Sabatino Aracu – e come turisti daranno qualcosa non solo a Viareggio, ma a tutta la Toscana. L’anno scorso, con una spesa di 13 milioni per tutti gli eventi che abbiamo organizzato, abbiamo avuto un ritorno di circa mezzo miliardo. Con grande unità, e grazie alla collaborazione con una società come Spv che ha sempre guardato ai giovani, vogliamo dimostrare che Viareggio, oltre a essere la capitale della Versilia, è la capitale europea dell’hockey".

DanMan