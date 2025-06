Territori sotto i riflettori. Gal Valle umbra e Sibillini. Promozione e sviluppo

PERUGIA - Un approccio innovativo e lungimirante rispetto alla promozione locale dei territori. Questo ha dimostrato il Gal Valle umbra e Sibillini che per raccontare l’attività sviluppata negli ultimi dieci anni e in particolare legata alla programmazione europea 2014-2022 ha organizzato alla Rocca Albornoz a Spoleto l’evento ‘Territori in vetrina’. Insieme a Pietro Bellini e David Fongoli, rispettivamente presidente e direttore del Gal Valle umbra e Sibillini, all’evento, coordinato dal giornalista Maurizio Pescari hanno partecipato l’europarlamentare Camilla Laureti, l’assessore regionale ad agricoltura e turismo Simona Meloni, il presidente del Gal Ternano Albano Agabiti e l’assessore al turismo Giovanni Maria Angelini Paroli.

"I Gal sui territori – commenta Bellini – sono strumenti importantissimi con una missione specifica da perseguire, quella dello sviluppo e della promozione della bellezza in tutte le sue forme, con particolare attenzione al recupero delle aree marginali e in difficoltà, come quelle colpite dal sisma del 2016, e con un’attenzione a valorizzazione delle ricchezze locali, sviluppo del turismo e della sostenibilità. Marketing territoriale, comunicazione e cooperazione sono stati i temi cardine della programmazione appena conclusa nel nostro territorio di competenza, formato da 23 Comuni e che abbraccia la Valle umbra e la Valnerina, e saranno gli aspetti centrali anche nella nuova strategia di sviluppo locale gia avviata". Il direttore Fongoli, ripercorrendo l’attività svolta dal Gal Valle umbra e Sibillini, ha ricordato alcuni momenti fondamentali: l’anno 2016 che ha segnato la nascita di Assogal, associazione che mette in rete i cinque Gal umbri in uno spirito di cooperazione e collaborazione, e l’avvio del progetto ‘Umbria lasciati sorprendere’ che ha previsto 135 eventi nei 23 comuni di competenza per un finanziamento di oltre 3 milioni di euro. "I Gal – ha sottolineato l’assessore Meloni – sono un supporto importante per la Regione per lo sviluppo del territorio attraverso i fondi europei a disposizione e mettono insieme l’agricoltura e il turismo, due materie che devono viaggiare integrate, il digitale può supportare questo percorso. La nuova campagna di promozione primavera estate della Regione va molto a incidere sulle aree interne utilizzando i cinque sensi, la sfida è rivolta alle nostre aree nascoste, ai borghi, ai territori piccoli”. “Stiamo cercando – ha commentato Camilla Laureti – di aumentare le risorse per programma europeo Leader. I Gal sono il raccordo tra l’Europa e i territori, le opportunità europee ci sono e dobbiamo coglierle. Una delle cose che mi ha colpito di più e di cui sono più contenta è che i Gal umbri si sono messi insieme, mettersi in rete è la chiave giusta per affrontare questo momento. L’Umbria è una terra bellissima e accogliente, dobbiamo cercare di fare sempre di più, però, per evitare che nelle nostre aree interne e rurali ci siano i turisti ma non ci siano le persone e per farlo l’Europa ci serve e dobbiamo investire tutte e tutti insieme sempre di più".