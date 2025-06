Promozione turistica dell’Umbria. Anche la “città di pietra“ nella campagna della Regione

Anche Gubbio è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nella nuova campagna di promozione turistica estiva 2025 della Regione Umbria, dal titolo "Scopri l’Umbria, in tutti i sensi". Presentata a Milano, alla presenza di istituzioni, rappresentanti del settore e amministratori locali – tra cui Paola Salciarini, assessore comunale al turismo in rappresentanza dell’Area Interna Nord-Est Umbria. Il fulcro dell’idea utilizzata per la campagna promozionale sta in un tipo di turismo autentico, identitario e sensoriale, che si propone di accompagnare il visitatore in un viaggio lento, profondo e coinvolgente attraverso i cinque sensi. La città di pietra s’incastra in questo quadro generale offrendo la sua storia millenaria, le sue tradizioni radicate, i paesaggi incontaminati e la ricchezza degli eventi culturali e spirituali, provando a emergere sempre più tra i centri umbri di maggiore attrazione. "La presenza del Comune di Gubbio alla presentazione milanese – così Salciarini – conferma la volontà di inserirsi con forza in una visione strategica più ampia, che punta a fare dell’Umbria una meta turistica per tutto l’anno. In questo contesto anche Gubbio ha molto da offrire, e siamo pronti a cogliere ogni opportunità di visibilità e promozione per consolidare i flussi turistici e attrarre nuovi visitatori, anche nei periodi di cosiddetta bassa stagione". Durante l’evento a Milano sono stati proiettati anche i nuovi spot televisivi della campagna promozionale che, con tono leggero e suggestivo, stanno raccontando già da alcuni giorni l’incontro tra mondo reale e virtuale, invitando a scoprire l’Umbria. Inoltre, nelle grandi città europee la campagna è già presente ed è stata immortalata.

Federico Minelli