Nuova mappa “firmata“ . Pro loco

BASTIA UMBRA - La Pro loco di Bastia Umbra ha predisposto una nuova brochure del territorio bastiolo caratterizzata da una specifica cartina geografica con indicazione delle vie di Bastia città, di Costano e Ospedalicchio e con evidenza dei maggiori monumenti da visitare. "A breve sarà predisposta anche in lingua inglese – sottolinea Luisa Mancinelli Degli Esposti, presidente della Pro loco di Bastia Umbra - Siamo infatti sempre concentrati a promuovere il territorio, custodi delle tradizioni locali, per lo sviluppo della nostra amata città. Associazione che, in questo periodo, continua con le sue iniziative. Oggi, alle 21, nella chiesa di Santa Croce, Raniero Stangoni illustrerà i tesori che vi sono custoditi oltre a quelli presenti nella chiesa di San Rocco. "Vogliamo far riscoprire le bellezze custodite nelle nostre chiesine" evidenzia ancora la Pro loco.

La Pro Loco di Bastia Umbra nasce come associazione di volontariato per favorire la crescita sociale, culturale, turistica e ricreativa del territorio, per essere un polo aggregativo e memoria storica delle vicende cittadine. Il 5 maggio 1961 un gruppo di Bastioli si costituisce ufficialmente come associazione ponendo le basi per un impegno sociale e promozionale che ancora oggi rappresenta un punto fondamentale per la valorizzazione di tutto il territorio.