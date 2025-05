Turismo-record, aprile fa il ‘botto’ . Arrivi e presenze, l’Umbria ‘vola’ . E aumentano anche gli stranieri

Turismo, aprile fa ben sperare per l’estate che sta per cominciare. In attesa dell’avvio della stagione, infatti, la Regione ha reso noti i dati dei flussi turistici del mese scorso caratterizzato dalla festività pasquale e da alcuni ponti che hanno portato in Umbria moltissimi turisti. Le strutture ricettive umbre hanno registrato un +8,7% di arrivi (numero di persone), +12% di presenze complessive (i pernottamenti) e un balzo del +20% nei turisti stranieri. "I numeri di aprile ci dicono con chiarezza che l’Umbria è sempre" più nel cuore dei viaggiatori, italiani e stranieri. Crescono gli arrivi e le presenze e si rafforza un dato che ci interessa particolarmente: la presenza internazionale fa segnare un +20%, con una permanenza media salita del 3%. Sono numeri che ci danno fiducia, perché confermano la bontà delle nostre scelte e delle politiche messe in campo". Così commenta l’assessore regionale al Turismo, Simona Meloni, commenta i dati del movimento turistico in Umbria nel mese di aprile, sottolineando poi l’avvio di un’importante della campagna di promozione turistica per l’estate e che ha come claim "Scopri l’Umbria, in tutti i sensi". Una crescita sostenuta da investimenti mirati. La Regione Umbria anche quest’anno ha messo in campo un piano media articolato, del valore complessivo oltre 2,4 milioni di euro, destinato a valorizzare l’attrattività della regione in Italia e all’estero. La campagna è visibile su tutti i principali canali televisivi nazionali in prime time, sulle piattaforme digitali e on demand come RaiPlay, Mediaset, La7 e Discovery, nei quotidiani online e in grandi città come Milano e Roma, con maxi affissioni e ledwall in luoghi iconici come Piazza Duomo, Piazza del Popolo, Campo de’ Fiori. A Milano circolano tram brandizzati con le immagini della campagna, affissioni sono in corso nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano e nelle metropolitane di entrambe le città. Una visibilità anche internazionale con attività pubblicitarie negli aeroporti di Fiumicino e Francoforte, e campagne digitali mirate sui viaggiatori in cerca di esperienze culturali, enogastronomiche, naturalistiche e outdoor. "Il nostro obiettivo – prosegue Meloni – è chiaro: posizionare" l’Umbria come destinazione d’eccellenza per un turismo sostenibile, autentico, diffuso e accessibile tutto l’anno, con un’attenzione particolare alle aree interne. Per questo lavoriamo su contenuti, qualità dell’offerta e racconto emozionale, parlando a pubblici diversi attraverso linguaggi su misura. L’Umbria – conclude l’assessore – è sempre più riconosciuta come una meta capace di coniugare bellezza, qualità della vita, cultura e natura. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta: continueremo a investire, a raccontarci e a costruire una visione turistica moderna, radicata nei valori del nostro territorio ma aperta al mondo"".