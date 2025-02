Carnevale di Viareggio, i conti di Burlamacco: già incassati 3 milioni. Manca poco al pareggio di bilancio

Viareggio (Lucca), 24 febbraio 2025 – Il Carnevale di Viareggio entra nella sua fase calda. E Burlamacco lo fa decisamente senza paure. Nonostante due weekend non propriamente belli da un punto di vista meteo, la Fondazione Carnevale ha messo in cassaforte il pareggio di bilancio al botteghino. Che ancora non è arrivato, ma al quale manca veramente poco. Considerando che siamo a metà cammino, diciamo che manca da fare l’ultimo passo.

Il corso in notturna del Carnevale di Viareggio (foto Aldo Umicini)

Un ultimo sforzo che, con un po’ più di clemenza del tempo non sarà difficile da fare. In assenza ancora di comunicazioni ufficiali della Fondazione carnevale, diciamo che l’incasso del corso di sabato sera si è assetato sui 500 mila euro. In linea con quello del primo corso, più o meno, quando – si ricorderà – la sfilata venne rinviata di un giorno alla domenica successiva per evitare la pioggia e l’allerta meteo che era stata diramata dalla Protezione civile. nel mezzo l’incasso super da oltre 600 mila euro del secondo corso. Dalle prime tre sfilate, insomma, entrato circa nelle tasche di Burlamacco una cifra che si aggira sul milione e mezzo di euro. Automaticamente raddoppiata dalla vendita dei cumulativi che è andata meglio rispetto all’anno scorso quando gli abbonamenti fruttarono un incasso di un milione e 400 mila euro. Siamo insomma attorno ai 3 milioni di euro. Lo scorso anno alla fine della manifestazione il cassiere conteggio 3 milioni e 900 mila euro. In bilancio, in maniera prudenziale sono stati previsti 3 milioni e 300 mila euro. Mancano circa 300 mila euro da raggiungere in tre corsi.