Miss Italia è toscana. Il sogno di Ofelia si è avverato, “Ci speravo, ma resto me stessa”

Porto San Giorgio (Fermo), 24 settembre 2024 – La Miss Italia senese è una ragazza solare, semplice ed empatica. Ha dormito solo quattro ore Ofelia Passaponti. Aveva vicino la corona dell’edizione numero 85 di un concorso che racconta l’Italia.

E storie, bellissime, come quella di Ofelia (di cui qualcuno ha sottolineato la somiglianza con Cindy Crawford) che a 24 anni si trova catapultata in mondo nuovo. “Anche se manca solo un esame e la tesi per la laurea magistrale in Scienze della comunicazione. Un obiettivo che voglio centrare presto anche se questo anno sarà intenso”, dice.

Proprio così. Ma la ragazza dell’Istrice è pronta. “Con il mio ragazzo Federico che gioca a basket in Romagna dobbiamo ritagliare il tempo per vederci. Spesso le vacanze le facciamo in inverno in mete calde. A Siena ho due amiche del cuore, Margherita e Consuelo, e ci troviamo a cena a casa da loro. Anche domenica sera facevano il tifo da lì. Le discoteche non le frequento più da tempo”.

La Siena di Ofelia è molto semplice, fatta di valori veri. “Lo studio, il lavoro, tanto sport perché la mia è una famiglia di sportivi. E gli gnocchi al sugo di nonna Maria. A lei e a nonno Nevio sono attaccatissima. Sono stata tanto con loro e domenica sera mi hanno fatto una telefonata speciale dicendo che ho regalato loro una delle più belle soddisfazioni della vita. Mi sono commossa”.

L’Ofelia privata?

“È quella che vedete, senza filtri. Amo le piccole cose, mi nutro di emozioni profonde. Mi piace dare amore e riceverlo. Ho preso il lato più giocoso da mio padre, quello più serio da mia mamma che è pro-rettore dell’Università di Siena. Io e mia sorella Sofia siamo differenti ma molto legate. Lei ha scelto di fare la biologa come mamma”.

Ma Ofelia Passaponti si aspettava di vincere?

“Sinceramente no, ho iniziato questo lungo percorso senza aspettative e questa è stata la mia forza. Per me le favorite erano Miss Roma Beatrice Mazzoni, la Miss Puglia Nicoletta Pentrelli e l’altra romana Beatrice Scintu. Siamo state per 20 giorni un gruppo fortissimo e coeso. Senza invidie. Con l’altra toscana Matilde Gonfiantini abbiamo instaurato un rapporto speciale”.

E ora che succede?

“Sono onorata e pronta a rappresentare un concorso che quest’anno una volta di più si è evoluto, ha presentato ragazze moderne, non ha privilegiato come fa da tempo solo il lato estetico ma anche il talento. Patrizia Mirigliani fa un lavoro straordinario e questa idea dell’Academy è stata strepitosa. Per una settimana abbiamo ascoltato docenti e ci siamo confrontate in un percorso di crescita”.

Ofelia sottolinea di essersi iscritta lei al concorso proprio per migliorarsi anche se Miss Italia la vedevo sin da bimba e in famiglia mi spingevano tutti a farla. “La corona più prestigiosa la dedico ai miei cari”.

Il sogno nel cassetto è una conduzione televisiva ma anche la recitazione “perché un’attrice interpreta tante vite”. Intanto Ofelia si gode il fatto che è arrivato ieri mattina un messaggio di complimenti da parte di Carlo Conti alla Syriostar che organizza da sempre il concorso in Toscana e porta le ragazze a Miss Italia. A

lessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli erano raggianti per un risultato straordinario dopo Miss Toscana. “Abbiamo onorato alla grande la memoria di mio padre Gerry – ha detto Alessio – che ha speso la sua vita per il concorso”.