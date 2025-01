Emma sogna il posto da Velina: da Torrita di Siena a Mediaset, vince l’eliminatoria

Torrita di Siena (Siena), 16 gennaio 2025 – Il tifo sui social network è andato alle stelle. Per lei che ha oltre centomila follower su Instagram i fan si sono scatenati, invitando tutti a votare. Alla fine Emma Del Toro, 24 anni, nata a Poggibonsi ma residente a Torrita di Siena, ha vinto la prima selezione per conquistare l’ambito posto di Velina bionda a Striscia la Notizia.

Proprio così, il programma satirico di Antonio Ricci, show che ha spento la trentaseiesima candelina nel 2024, cerca una nuova ragazza dopo la chiusura dell’esperienza del “velino”, ruolo ricoperto tra l’altro da un ragazzo di Viareggio.

Il programma torna all’antico, con due veline donne e le selezioni sono partite. Molte le ragazze in gara, che per ogni puntata di Striscia si sfidano in diretta chiedendo il voto ai telespettatori. Nella puntata andata in onda mercoledì 15 gennaio Emma ha vinto con un’ottima percentuale contro l’altra sfidante, Sofia Bartoli, 27enne di Rimini.

Resta un sogno per molte ragazze che già lavorano nello spettacolo quello di diventare Velina, ruolo che ha lanciato poi tanti nomi dello showbusiness, a cominciare da Elisabetta Canalis. Emma Del Tor è già una habitue della tv.

Emma Del Toro in un'immagine tratta da Instagram

Con la passione del ballo, ha studiato all’Accademia a Milano e ha fatto parte di diversi corpi di ballo, come quello di X Factor per Sky o quello de “I miglior anni” per la Rai. E’ anche una conosciuta content creator sui social. Oltre seicentomila i follower su Tik Tok mentre sono oltre 120mila su Instagram. Dopo la vittoria nella prima eliminatoria adesso il suo sogno prosegue. Sul sito di Striscia La Notizia tutte le istruzioni per votare.

In puntata Emma si è dimostrata molto spigliata. Il voto si svolge attraverso la piattaforma Infinity, che raccoglie tutti i programmi Mediaset. Al termine della votazione, Emma ha ottenuto il 65%, passando dunque il turno e ricevendo un grande consenso da parte dei telespettatori. Fino a martedì 21 gennaio a contendersi il posto saranno 14 veline, due per ogni puntata. Poi i quarti di finale e così via, fino alla puntata della finale di giovedì 30 gennaio.