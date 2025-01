Grande Fratello, il babbo di Tommaso: “Anche se uscisse per me ha già vinto”

Siena, 11 gennaio 2025 – Giacomo Franchi, storico commerciante di Siena, che effetto fa essere indicato adesso come il babbo di Tommaso del ’Grande Fratello’?

“(Sorride, ndr). Una sensazione strana. Sono così orgoglioso di lui che mi fa tanto piacere essere il babbo di Tommaso. Sin dall’inizio gli amici mi hanno preso in giro per questo, gliel’ho detto quando sono andato a trovarlo al Gf. Sta facendo una grande cosa, da quasi 4 mesi è nella casa. Orgoglioso di lui, ripeto, e molto felice”.

Tommaso Franchi al Grande Fratello; a destra Cesara Buonamici e Alfonso Signorini

Quanto le manca Tommaso?

“Tantissimo! Però c’è anche un lato positivo in questa lontananza: la notte sono sereno perché so dov’è, l’ultimo dell’anno non ero preoccupato, il sabato sera non sto in pensiero sapendolo in giro con la macchina”.

Pensava che sarebbe rimasto al ’Grande Fratello’ così a lungo?

“Sì e no... Da una parte sì perché è un ragazzo molto intelligente. Finita la scuola ha iniziato subito a lavorare come cameriere. La gavetta, insomma. Sa abbassare la testa e cavarsela nelle situazioni. I genitori influiscono sull’educazione dei figli ma poi sono loro a dover tirare fuori le qualità in autonomia. Tornando alla domanda, è chiaro che in un ambiente del genere, composto da persone che fanno spettacolo, mondo a cui lui è estraneo, pensavo che durasse magari un paio di mesi. Ma le persone dentro la casa e gli spettatori si sono affezionati a lui”.

Giacomo Franchi con il figlio Tommaso

Messaggi? Complimenti?

“Numerosi. Quelli più belli di signore di Siena, dell’età di mia madre, che mi chiamano al negozio, per dirmi quanto è carino ed educato Tommaso. ’Lei è il babbo di Tommaso?, chiedono... (ride, ndr). Di recente è passata in negozio anche una signora arrivata dalla Sardegna per fare i complimenti”.

Ma Tommaso fa davvero l’idraulico? Ha raccontato al ’Gf’ di una lontana discendenza dalla famiglia reale della nonna materna.

“Finita la scuola, ripeto, mi ha chiesto di lavorare dopo la vacanza post diploma. Ha fatto il cameriere. All’inizio dispiaciuto perché gli amici erano a divertirsi. Dopo un paio di settimane, in un giorno di riposo, gli porto il caffè e risponde ’gentilissimo’. Quanto fa bene il lavoro... Due anni e mezzo il cameriere, 9 mesi a Gsk a Rosia e gli ultimi dieci mesi apprendista idraulico. Gli piace da morire. Quanto alla discendenza penso sia vera, mia moglie Ginevra dice che è scritto in questo libro... Gli do relativa importanza”.

Finito il ’Gf’ difficile che torni a fare l’idraulico, però.

“Se sarà così lo chiameranno da tutte le parti, qualche signora magari romperà anche la guarnizione per farlo andare a casa. Deciderà lui il futuro”.

Se scegliesse lo spettacolo?

“Dovrà fare come nel caso dell’idraulico: l’apprendista, studiando e imparando. Ha 24 anni, un buon cervello. E’ un uomo. E questa esperienza l’ha aiutato a crescere”.

La qualità che Tommaso ha preso da lei e dalla madre Ginevra?

“Da me il fatto di non farsi mai buttare giù dalle cose, pensando positivo. Se gli succede qualcosa magari resta male ma poi va avanti alla grande. Si rimbocca le maniche e tiene tanto agli amici, come me. Dalla madre Ginevra ha ereditato l’amore per Siena e per la Contrada”.

La Tartuca...

“Già lo adoravano, ha un ottimo rapporto con tutti. Ci sente tanto, una seconda famiglia”.

Spesso nessuno è profeta in patria. C’è chi critica la partecipazione ad una trasmissione nazional-popolare e un po’ trash.

“Le critiche sono tutti bravi a farle. Quando sono stato a trovarlo mi ha impressionato la professionalità di autori e operatori. Un mondo che dà lavoro a tante persone cosa da non sottovalutare. Inoltre la trasmissione negli ultimi tempi non fa che rispecchiare il mondo di oggi. Quello reale non è molto diverso”.

Veniamo al feeling di Tommaso con Mariavittoria.

“Questa domanda me l’aspettavo... Chiuso in casa da quasi 4 mesi, normale che uno s’innamori o si leghi ad una persona che può diventare o meno la sua ragazza. Mi piace, se lo fa stare bene sono contento. Sembra che si vogliano molto bene ma non posso giudicare una persona che non conosco per nulla”.

Tommaso ballerino: se l’aspettava?

“Non l’avrei mai pensato. Mi è piaciuto tantissimo, il fisico sicuramente lo aiuta. In questo non ha preso da me che per ballare sono negato”.

Potrebbe vincere il ’Grande Fratello’?

“Incrocio le dita... questa volta è in nomination. Per me comunque è come se avesse già vinto, anche se dovesse uscire sarà a testa alta”.