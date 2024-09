Debutto in televisione. Tommaso Franchi varca la porta rossa de ’Il Grande Fratello’

Da non averlo mai visto a esserne uno dei protagonisti. Il passo è stato breve per Tommaso Franchi, il ventiquattrenne senese che da lunedì sera è entrato nella casa del Grande Fratello, la trasmissione di Canale 5 che anche in questa edizione conferma la formula mista inserendo volti noti e debuttanti in un’unica gara. Le regole, d’altronde, non sono così complicate: "Venti persone, una casa e si vive lì", come ha spiegato prima di varcare la fatidica porta rossa lo stesso Tommaso, garantendo così di avere ben chiara la situazione e come funziona il tutto.

Il conduttore Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici in veste di opinionista, lo ha presentato come un ragazzo che si definisce "all’antica". La produzione poi gli ha fornito una borsa di attrezzi da idraulico, per ricordare al pubblico che quello è il suo mestiere. La scaletta del suo ingresso in scena prevedeva anche il racconto di una favola, poiché da bambino ne era un grande appassionato. Ma la prima cosa che Franchi ha detto, presentandosi sotto i riflettori della trasmissione Mediaset, è stata: "Mi dovete scusare, ma il Grande Fratello non l’ho mai visto".

Ventiquattro anni, figlio di Giacomo Franchi, titolare di un noto negozio di abbigliamento in Banchi di Sopra, e di Ginevra Rugani, contradaiolo della Tartuca e nipote di Niccolò Rugani (capitano della contrada di Castelvecchio), Tommaso non si è accontentato di lavorare nell’azienda di famiglia e dopo il diploma al liceo scientifico, si è dato da fare come cameriere, poi alla Gsk (nel confezionamento) e, infine, come idraulico. Aveva voglia di mettersi alla prova. Ma viene spontaneo, allora, chiedersi per quale motivo uno che non ha mai visto la popolare trasmissione, un bel giorno si convinca non a guardarne una puntata, ma addirittura a iscriversi e diventarne protagonista. "Facile – spiega suo padre, Giacomo – lo ha convinto un suo amico. Hanno studiato insieme allo Scientifico. Poi si sono rivisti in vacanza ed è nata l’idea. La cosa è iniziata per scherzo, parlandone, Tommaso non ci pensava nemmeno. Poi è andata così. Per questo mi ha sorpreso quanto è stato disinvolto l’altra sera. Era la prima volta che faceva una cosa del genere e secondo me è stato bravissimo".

Una spigliatezza insospettabile, quindi, dimostrata nel corso della puntata, anche nella passionale ‘prova del bacio’ (superata a pieni voti) in coppia con Eleonora Cecere, concorrente in quota ‘vip’ per aver partecipato negli anni Novanta alla trasmissione tv ’Non è la Rai’. E sicuramente con i suoi occhi azzurri, il fisico atletico, i modi da bravo ragazzo "all’antica" e la sua ironia toscana, Tommaso non avrà difficoltà a conquistare il pubblico appassionato di reality che ne seguirà le gesta.