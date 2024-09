E’ senese la nuova Miss Italia: così Ofelia Passaponti racconta la sua città, “Senza tempo”

Siena, 23 settembre 2024 – Una guida d’eccezione per Siena. In un video realizzato nelle settimane prima di Miss Italia per uno degli sponsor della manifestazione, Ofelia Passaponti, incoronata proprio Miss Italia nella serata di domenica 22 settembre, così racconta le bellezze artistiche della sua città.

Ofelia Passaponti con la famiglia: i genitori e la sorella la sostengono in tutto

La Miss fa da guida nel video realizzato e postato su Instagram. Dal Duomo a piazza del Campo, la ragazza mostra con orgoglio il posto “in cui sono nata e cresciuta”, dice nel video. Dal momento della vittoria il suo nome ha avuto un boom di ricerche in rete. Ventiquattro anni, sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione.

Pratica pallavolo e lavora come hostess. "Studio comunicazione e sono appassionata al mondo della moda. Partecipare a Miss Italia mi offre l'opportunità unica di coniugare queste due passioni", ha dichiarato. Otto anni dopo Rachele Risaliti, la Toscana ha di nuovo una Miss Italia. Ed è grande la curiosità intorno a questa ragazza. La serata di domenica 22 settembre non è stata certamente avara di emozioni per le ragazze. Ma certo chi ha vissuto la sua favolta è stata Ofelia Passaponti.

La serata al teatro di Porto San Giorgio si è aperta con un video di presentazione dell'evento. Poi è stato il turno delle concorrenti che si sono presentate alla giuria presieduta da Martina Colombari (con lei anche l'attore Giampaolo Morelli e l'influencer Soleil Sorge) e al pubblico, in un crescendo di emozioni incentrate sulla bellezza ma anche sul valore delle diversità.