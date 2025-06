M¥ss Keta a Colle Val d’Elsa: concerto di agosto, unica data in Toscana

Colle Val d’Elsa, 18 giugno 2025 – M¥ss Keta accende Colle di Val d’Elsa: il 23 agosto un concerto tra arte, musica e libertà. Unica data Toscana. Venerdì 23 agosto 2025 Colle si trasforma in un palco a cielo aperto: arriva M¥ss Keta, l’icona mascherata, protagonista assoluta dell’estate colligiana per ‘colle fabbrica cultura’ neonato festival a colle di val d’elsa, nel cuore della toscana. Da sempre enigmatica e magnetica, M¥ss Keta è molto più di una cantante: è performer, provocatrice e voce fuori dal coro. Con il suo stile inconfondibile e i suoi testi che mescolano ironia, cultura queer, critica sociale e glam milanese, ha ridefinito la scena musicale italiana. Dopo gli album Paprika, Club Topperia e le ultime uscite del 2025, il suo show a Colle sarà un viaggio sonoro e visivo tra successi iconici, nuovi brani e scenografie mozzafiato. Colle Fabbrica Cultura Festival è uno degli appuntamenti culturali più vivaci dell’estate valdelsana, capace di fondere musica, arte visiva e sperimentazione in una cornice naturale suggestiva. L’arrivo di M¥ss Keta conferma la vocazione del festival: dare spazio a chi osa, crea, rompe gli schemi. E non finisce qui perché si vocifera già che per gli altri due giorni gli artisti attesi sono Modena City Ramblers e Emma Nolde.