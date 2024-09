E’ un viareggino il Velino di Striscia: dopo 36 anni cambia tutto nel tg satirico Mediaset

Viareggio, 19 settembre 2024 – C’erano una volta le Veline di Striscia La Notizia. Figure mitiche della televisione italiana. Molte di loro sono diventati poi nomi importanti dello show business. Le due ragazze che con gli “stacchetti” di danza accompagnavano i conduttori sono state per 36 anni al centro dell’attenzione. Ma adesso, nella nuova edizione 2024 /2025 del tg satirico, cambia tutto. Con l’arrivo di una Velina e di un Velino.

Un uomo e una donna, per la parità dei sessi. E il primo Velino della storia televisione è un viareggino. Si tratta di Gianluca Briganti, 37 anni, nato in pratica quando Striscia muoveva i primi passi. Madre cilena e papà italiano, Briganti, dopo aver trascorso l’infanzia e la giovinezza nella sua Viareggio, è andato a Milano dove si è diplomato nel 2010 in recitazione e canto all'Accademia 'MAS Music Arts & Show'.

Gianluca Briganti ha abitato nel quartiere Terminetto con la madre. Ha giocato a calcio da bambino. Ha trascorsi nelle giovanili del Lido e del Bozzano. Ma il richiamo dello spettacolo è troppo forte. Inizia in una scuola di danza di Viareggio, poi appunto spicca il volo diplomandosi a Milano. La madre è stata fondamentale per il suo percorso artistico.

“Lei mi ha fatto crescere tra musica e ballo”, dice. Una carriera internazionale che lo ha portato anche a Las Vegas, come componente dello spettacolo “Magic Mike Live”. Il desiderio, dopo tanti anni fuori Viareggio, era quello di tornare in Italia per stare più vicino alla sua famiglia. Ed ecco l’occasione. Antonio Ricci lo ha scelto come primo Velino della storia. La Velina donna sarà invece Beatrice Coari di Genova.