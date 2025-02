Come brillano le cavie con le guance rosa

Camaiore (Lucca), 12 febbraio 2025 - Come si fa a diventare una cavia dalle guance rosa? Le Fosforescenze di Valentina Furlotti, pubblicate da Interno Libri e segnalate con il Premio Camaiore Proposta per gli under 35 dedicato alla figura di Vittorio Grotti, sono un'opera prima in cui forma e sostanza, come ha notato il prefatore Valerio Grutt, viaggiano insieme. L'autrice, nata nel '93, con particolare efficacia descrive la declinazione sbagliata nel rapporto lavoro-ambiente come nella vicenda delle operaie mandate allo sbaraglio nel New Jersey con l'uso di sostanze radioattive. Era il 1917. Cavie, buttate lì, criceti inconsapevoli nella ruota: "Brillavano al buio, nella sala / da ballo, le ragazze del radio / operaie ad Orange, New Jersey: / tutto il giorno a dipingere lancette / con la vernice radioattiva Undark / a leccarsi pannelli per fare / la punta sottile. "Dosi innocue" / dicevano scienziati, dirigenti / vestendo abiti di piombo, pinze / d'avorio, "al massimo avrete / le guance rosa". Cinque anni dopo / i primi malesseri: denti che cadono / ossa a nido d'ape, emorragie. / Brillano al buio, le ragazze del radio / verdi scheletri luminescenti”.

Con Fosforescenze la ricerca poetica di Valentina Furlotti percorre la Storia. La sua “è una visione legata alla meraviglia e al mistero, sempre al servizio della verità, senza mai sottrarsi al richiamo dell'etica”, ha commentato al Camaiore Luigia Sorrentino: una profonda riflessione “sull’attrazione, su ciò che desideriamo e che inaspettatamente può rivelarsi fatale per la nostra vita". Valentina Furlotti ha vinto questo premio "per la precisione e per l’originalità di una lingua che denuncia ingiustizie e disuguaglianze sociali. Valentina induce a riflettere su vicende realmente accadute e dimenticate. In 'Radium Girls', ad esempio, ricorda la storia di un gruppo di ragazze operaie che lavoravano per un’azienda statunitense e che morirono per avvelenamento per l’uso di sostanze radioattive. In seguito, fu riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto di citare in giudizio le aziende per abuso sul luogo di lavoro”. Anche oggi sembra che per ottenere un po' di giustizia sul lavoro si debba bussare alla porte del giudice.

La poesia di Furlotti è anche una disamina della vita nel tempo dell'adolescenza e delle ferite dei cari ('Pasqua in rsa'), degli scenari che si aprono in quella stagione al vaglio di una decifrazione interiore con approdo ai legami che contano e che restano, comunque.