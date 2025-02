Le poesie di Cattafi per non lasciare "il fiore incompiuto"

Camaiore (Lucca), 25 febbraio 2025 – Quante volte rimandiamo, “differiamo”, “non per prolungare il giorno / che passa ma per rallentare / quello che arriva”. C'è una stagione, che ritorna, di indugio, una sorta di sosta alla stazione, quando “non si esprime il tempo / sul proprio distillare / ciò che ha perso e dichiarato / acquitrinoso / in fondo al cuore”. Eleonora Cattafi, che ha vinto il Premio Siae per gli under 35 nell'ambito del Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini, per il libro Differire il giorno (Marco Saya Editore) . “La raccolta – ha osservato Federico Migliorati - offre una prova di un sapiente dosaggio lessicale e ritmico e svela una corsa frenetica a fronte della quale si fa strada il bisogno di differire ciò che verrà, quel giorno futuro che sta per cominciare”. Tutto sembra sfuggire, diventare ineffabile. Servendosi di una lingua complessa, raffinata, classica e moderna al tempo stesso, Cattafi va alla scoperta di un mondo che sembra trattenere tutto e che tutto mette in fuga, mentre si desidera un approdo e si teme di “lasciare il fiore incompiuto”. Il premio è stato stabilito di concerto dal Presidente del riconoscimento con il Presidente Siae Salvatore Nastasi. E' stato consegnato a Eleonora Cattafi dal sindaco Marcello Pierucci e da Lorenzo Argentieri della Siae.