Siena omaggia la sua Ofelia, incoronata Miss Italia 2024

Siena, 12 ottobre 2024 – "Sono tornata a casa - ha detto la Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti - . Sono nata con il fazzoletto al collo (riferendosi al fatto che è contradaiola dell'Istrice, ndr.) e i valori della contrada mi hanno segnato. Dedico la mia vittoria alla famiglia, agli amici e alla nuova famiglia che mi è stata vicino nel percorso che mi ha portato ad essere la nuova Miss. Spero di portare con me i valori del popolo senese nel mondo. Portare con me questa città con la sua ricchezza di valori e tradizioni è molto importante". Alla ragazza è stato donato un vaso raffigurante Il Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Montemassi, iconico affresco che si trova all'interno del Comune toscano.

"Da un punto di vista affettivo è un momento molto sentito - ha detto il primo cittadino Nicoletta Fabio che poi si è rivolta alla miss -. Ti ho vista crescere. Come senesi siamo abituati alla bellezza e il tuo è un esempio per molti. Hai fatto capire che ci sono traguardi che si possono raggiungere con il sacrificio. E con un'autostima che non sconfini nell'arroganza. Ovunque tu andrai questa sarà sempre la tua casa".

"Rappresenti Siena, le contrade e la nostra istituzione centenaria. Credo tu abbia una grande responsabilità", ha invece affermato ironicamente il rettore dell'Università di Siena Roberto Di Pietra.

"Hai fatto un regalo anche a mio padre che non c'è più. Quindi ti ringrazio di cuore", le parole di un emozionato Alessio Stefanelli, direttore Miss Italia Toscana e figlio di Gerry, per anni anima del concorso regionale che è scomparso nel 2023. Ofelia Passaponti, infine, sarà madrina del Terra di Siena film festival. L'annuncio è arrivato durante l'evento.

