Bagni spazzati via. Al Twiga divelte le tende griffate

Per il nuovo patron del "Twiga" di Fiumetto Leonardo Maria Del Vecchio questo resterà un mese difficilmente dimenticabile. Dopo che a Ferragosto orde di giovani si erano accaniti sui clienti dello stabilimento con secchiate piene di acqua e sabbia, giovedì sera la furia del vento ha spazzato via le tende, quest’anno griffate "Dolce & Gabbana", spaccando anche pali, ombrelloni, sdraio e quant’altro. Analogo destino è toccato a un’altra decina di bagni, con i concessionari che ieri, al risveglio, si sono trovati davanti scene di devastazione. Incalcolabili, al momento, i danni causati su tutto il litorale. A Fiumetto, oltre al "Twiga", anche il "Nettuno" è stato travolto dal fortunale con diversi pali delle tende spezzati come grissini. A Tonfano è stata colpita la zona vicino al pontile: al "Sorriso" un "patìno" è stato rotto dalla tempesta e il "Firenze", l’"Italia" e il "Biancamano" hanno subìto danni importanti. Al "Motrone" una decina di tende sono state strappate dal vento. "Non è stata una tromba d’aria – spiega Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia – ma una ’bolla’ di vento scoppiata all’improvviso. Bar e cabine non hanno avuto problemi, ma alle attrezzature è andata male. Il momento peggiore è stato dopo le 21. Ero all’esterno di un bar a Focette e quando ho sentito il vento rinforzarsi sono entrato nel locale: un attimo dopo è volato di tutto".

Daniele Masseglia