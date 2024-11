Diretta risultati elezioni in Umbria: regionali, aggiornamenti in tempo reale

Perugia, 18 novembre 2024 - Via allo spoglio delle elezioni regionali in Umbria. Si eleggono il nuovo presidente della Regione Umbria e il consiglio regionale. Dalle 15 parte la conta dei voti. Nove i candidati per la poltrona di governatore. Le operazioni di voto ai seggi si sono svolte ovunque in maniera regolare. E c'è grande attesa per questo voto anche a livello nazionale. Il risultato potrebbe condizionare l'agenda dei partiti nei prossimi mesi. Ulteriori informazioni sul sito della Regione Umbria. Qui sotto la mappa in tempo reale. Più sotto ancora tutti gli aggiornamenti.

14:26 Exit poll in Umbria, Tesei in lieve vantaggio Donatella Tesei (centrodestra) tra il 46,5 e il 50,5%, Stefania Proietti (centrosinistra) tra il 46 e il 50%. Questo il primo exit poll Opinio per la Rai sulle elezioni regionali in Umbria. Si tratta dunque di un risultato che si discosta leggermente dall'instant poll di La7 che invece dà un perfetto pareggio al momento per quanto riguarda la contesa tra centrodestra e centrosinistra. Adesso c'è attesa per le prime proiezioni sui dati reali. Rimane comunque il fatto che, come ci si attendeva, ci sarà grande incertezza fino all'ultimo sul risultato del voto di queste regionali. 14:15 Affluenza poco sopra il 50% L'affluenza in Umbria supera di poco il 50%. E' andato al voto circa un umbro su due. Un risultato deludente che peraltro peggiora in maniera pesante il dato rispetto alle precedenti elezioni del 2019, quando andò al voto il 64% degli aventi diritto. Un calo che è di almeno una decina di punti e che pone di nuovo l'accento sul filo che unisce tutte le consultazioni degli ultimi anni, ovvero l'astensionismo. Qui tutti i dati dell'affluenza in Umbria. 14:01 Instant poll: pareggio Proietti-Tesei Secondo gli instant poll di La7, al momento Stefania Proietti (centrosinistra) e Donatella Tesei (centrodestra) sono appaiate e in pareggio tra il 46.5% e il 50.5%. Una sostanziale parità che al momento riflette la grande incertezza che c'è sui risultati delle elezioni regionali in Umbria. Gli altri sette candidati raggiungono circa il 2% dei voti. Secondo gli exit poll di Opinio Italia per la Rai Tesei è leggermente in vantaggio, di mezzo punto. Elezioni regionali in Umbria: la regione elegge il nuovo presidente e il consiglio regionale 13:52 Alle 15 gli exit poll Scatteranno alle 15, alla chiusura dei seggi, i primi exit poll che riguarderanno l'Umbria. In questo election day ci sono anche le elezioni regionali dell'Emilia Romagna. Anche qui lo spoglio partirà alle 15. Gli exit poll daranno delle prime indicazioni su dove potrebbe spostarsi il voto, in attesa poi delle proiezioni sui dati reali. 13:38 I candidati Ecco chi sono i nove candidati alla poltrona di governatore in Umbria. Donatella Tesei (centrodestra, presidente uscente); Stefania Proietti (centrosinistra); Martina Leonardi (Insieme per l'Umbria resistente); Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista); Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso); Fabrizio Pignalberi (Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia); Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria); Giuseppe Paolone (Forza del Popolo); Giuseppe Tritto (Umani Insieme Liberi). 13:26 Ultime operazioni di voto Ultima mezz'ora di operazioni ai seggi. Gli ultimi elettori vanno a votare. Alle 15 le urne si chiudono. Inizierà a quel punto lo spoglio dei voti. Sono poco più di 700mila gli umbri aventi diritto. E si assiste a un calo dell'affluenza. Il dato delle 23 di domenica è del 37.7% degli aventi diritto al voto. Nel 2019, alle ultime elezioni regionali, votò il 67.6% degli aventi diritto. Qui le affluenze delle 23 delle regionali 2024