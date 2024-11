Elezioni Umbria, l’affluenza alle 12. Dato in calo rispetto al 2019

Perugia, 17 novembre 2024 – E’ il giorno delle elezioni in Umbria. I 701.367 elettori aventi diritto delle province di Perugia e Terni avranno tempo fino alle 15 di domani, lunedì 18 ottobre, per scegliere il presidente e il nuovo consiglio. Sono nove i candidati in lizza per la poltrona di governatore, ma il duello è tutto tra la presidente uscente, Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, e la sindaca di Assisi Stefania Proietti, sostenuta da una coalizione di centrosinistra che racchiude il campo largo.

L’affluenza alle 12 di oggi, domenica 17 novembre, è del 9,54%, in calo di diversi punti rispetto alla precedente tornata elettorale, quella del 2019, quando però si votava soltanto dalle 7 alle 23 della domenica (era il 27 ottobre): allora fu del 19,55%. Nella provincia di Perugia, affluenza al 9,68%, anche qui in calo rispetto a cinque anni fa (era del 19,68%). Nell’altra provincia, Terni, il dato dei votanti è invece del 9,16%: nel 2019, alla stessa ora, era stato del 19,19%.

L’affluenza in Umbria comune per comune

Ecco i dati sull’affluenza nei comuni umbri alle 12 di oggi, domenica 17 novembre (tra parentesi l’affluenza del 2019).

Provincia di Perugia

Assisi 9,70% (17,96%)

Bastia Umbra 9,12% (20,66%)

Bettona 9,11% (17,68%)

Bevagna 6,28% (17,52%)

Campello Sul Clitunno 8,76% (18,83%)

Cannara 10,58% (18,91%)

Cascia 7,56% (19,87%)

Castel Ritaldi 8,39% (22,16%)

Castiglione Del Lago 8,61% (18,91%)

Cerreto Di Spoleto 8,15% (16,26%)

Citerna 8,79% (18,42%)

Citta' Della Pieve 8,91% (18,06%)

Citta' Di Castello 8,52% (18,11%)

Collazzone 9,20% (20,14%)

Corciano 9,60% (19,95%)

Costacciaro 9,30% (18,37%)

Deruta 8,98% (18,88%)

Foligno 10,43% (21,17%)

Fossato Di Vico 8,74% (17,43%)

Fratta Todina 11,69% (18,34%)

Giano Dell'Umbria 8,55% (16,07%)

Gualdo Cattaneo 10,14% (16,77%)

Gualdo Tadino 9,89% (19,78%)

Gubbio 7,55% (16,86%)

Lisciano Niccone 8,19% (15,15%)

Magione 8,94% (19,31%)

Marsciano 10,61% (20,32%)

Massa Martana 8,10% (18,22%)

Monte Castello Di Vibio 9,28% (19,50%)

Monte Santa Maria Tiberina 9,81% (15,97%)

Montefalco 8,87% (16,85%)

Monteleone Di Spoleto 9,05% (18,67%)

Montone 9,66% (19,18%)

Nocera Umbra 10,37% (18,51%)

Norcia 7,97% (21,87%)

Paciano 10,13% (19,95%)

Panicale 8,79% (17,99%)

Passignano Sul Trasimeno 10,07% (22,04%)

Perugia 11,11% (22,04%)

Piegaro 8,26% (19,45%)

Pietralunga 8,50% (16,24%)

Poggiodomo 16,25% (23,60%)

Preci 9,00% (23,13%)

San Giustino 9,32% (19,86%)

Sant’Anatolia Di Narco 11,60% (20,29%)

Scheggia E Pascelupo 10,14% (19,12%)

Scheggino 13,60% (21,84%)

Sellano 6,41% (12,60%)

Sigillo 8,92% (19,30%)

Spello 9,12% (17,42%)

Spoleto 8,54% (17,44%)

Todi 9,11% (17,22%)

Torgiano 9,06% (19,40%)

Trevi 8,24 (18,46%)

Tuoro Sul Trasimeno 8,35% (19,12%)

Umbertide 10,17% (19,22%)

Valfabbrica 10,83% (22,54%)

Vallo Di Nera 6,00% (20,00%)

Valtopina 6,85% (18,03%)

Provincia di Terni