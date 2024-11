Due giorni di voto, ecco le regole. Mille i seggi allestiti in Umbria. Domani la maratona per i risultati

Ecco le regole per esprimere il proprio voto oggi dalle ore 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nei mille seggi dell’Umbria. Si può votare solo per un candidato alla carica di presidente della Regione, tra i nove che si sono presentati, tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta. Si può esprimere la preferenza per un candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Si può votare altrimenti a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

Quanto alle preferenze che si possono esprimere a fianco del simbolo di partito, va detto che possono essere una o al massimo due. In questo secondo caso si deve indicare il nome e il cognome di un uomo e una donna (o viceversa). In caso di indicazione di due uomini o di due donne, il voto valido è solo il primo espresso nella casella. Non è ammesso il voto disgiunto (come invece accade per le elezioni dei Comuni). Gli elettori umbri chiamati alle urne sono 701.367: 523.343 in provincia di Perugia (268.810 donne e 254.533 uomini) e 178.024 in quella di Terni (86.127 uomini e 91.897 donne).

Il 27 ottobre del 2019 erano stati chiamati alle urne 703.596 elettori. I seggi elettorali sono 1.000 giusti giusti come accennato, dei quali 706 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni. Nel 2019 andarono a votare 455.184 elettori pari al 64,7% degli aventi diritto. I seggi elettorali sono 1000, dei quali 706 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni. Ricordiamo che l’elettore deve presentarsi al seggio di competenza con un documento di identità valido e con la tessera elettorale. Normativa, documenti, istruzioni, facsimile della scheda di votazione, manifesto delle candidature a Presidente e delle liste elettorali sono pubblicati sul portale della Regione Umbria, all’indirizzo www.regione.umbria.it.

Voto assistito. Si ricorda che i "ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto nel Comune". Per votare con l’aiuto di un accompagnatore occorre, innanzitutto, essere in possesso della tessera elettorale con l’annotazione specifica; occorre poi essere in possesso di apposito certificato medico rilasciato nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale e nei giorni di votazione dai funzionari medici della Medicina Legale di piazzale Europa.