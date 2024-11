Elezioni Umbria: come si vota e orari, fac simile della scheda

Perugia, 16 novembre 2024 – E’ tutto pronto per le elezioni regionali in Umbria. La regione sceglie il nuovo presidente e il nuovo consiglio. Sono nove i candidati in lizza per la poltrona di governatore. Elezioni importanti, che saranno un banco di prova per le forze politiche anche a livello nazionale. In questi giorni i leader dei principali partiti hanno partecipato agli eventi elettorali chiudendo la campagna dei candidati stessi. Grande attesa per i dati e gli esiti. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come si vota

Gli orari e i giorni

Fac simile scheda elettorale

I candidati

Tre i modi possibili per esprimere il loro voto in maniera regolare.

Si può votare solo per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta.

Si può esprimere la preferenza per un candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Si può votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

I seggi in Umbria saranno aperti domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto partirà subito lo scrutinio. Questo significa che presumibilmente in serata si dovrebbe sapere il risultato definitivo. Per votare bisogna essere muniti della propria tessera elettorale e di un documento di identità e recarsi alla sezione elettorale indicata nella tessera elettorale stessa.

Ecco il fac simile della scheda elettorale in Umbria per le elezioni regionali 2024. La scheda che verrà consegnata al seggio dagli elettori è di colore verde. Da sinistra a destra, ci sono i nomi dei nove candidati e le relative liste che li accompagnano.

Ecco chi sono i nove candidati alla poltrona di governatore in Umbria. Donatella Tesei (centrodestra, presidente uscente); Stefania Proietti (centrosinistra); Martina Leonardi (Insieme per l'Umbria resistente); Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista); Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso); Fabrizio Pignalberi (Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia); Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria); Giuseppe Paolone (Forza del Popolo); Giuseppe Tritto (Umani Insieme Liberi).