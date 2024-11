Elezioni regionali in Umbria, un caso nazionale. Ultime ore di campagna, i candidati

Perugia, 13 novembre 2024 – A memoria di elettore, una roba del genere in Umbria non si era mai vista. Da giorni i leader politici nazionali si inseguono sul territorio a sostegno delle due donne che si sfidano domenica e lunedì insieme ad altri sette candidati outsider: il duello vero è tra la presidente uscente Donatella Tesei per il centrodestra da una parte e la rivale di centrosinistra Stefania Proietti dall’altra. In palio la guida della Regione, ormai diventata a tutti gli effetti un caso nazionale.

Fedelissimo sponsor della leghista Tesei è Matteo Salvini, leader del Carroccio e ministro delle infrastrutture, che sin dal primo momento ha messo in chiaro le cose con gli alleati di governo e con chi magari aveva altri nomi in mente: “In Umbria va ricandidata Tesei, perché da presidente ha fatto un grande lavoro e deve continuarlo”. Tanto per ribadire il sostegno, ieri i ministri leghisti sono arrivati in gruppo al Park Hotel di Ponte San Giovanni: oltre all’immancabile Salvini, al tavolo c’erano Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli (assente Roberto Calderoli). I temi affrontati sono stati riassunti dalla governatrice: “Le nostre scelte sono chiare: noi diciamo sì al fare, sì alle infrastrutture, sì allo sviluppo economico, dall’altra parte c’è un ‘no’ su tutto, come sul Nodo di Perugia che per noi deve essere affrontato in modo risolutivo”. E sulla sanità ha aggiunto: “Dicono che la vogliamo privatizzare, ma ci si dimentica che l’88% dei servizi umbri è pubblico e la quota di sanità privata in Umbria è una delle più basse d’Italia. E comunque noi non vediamo il privato come nemico. Bisogna farla finita con una certa narrazione”. Domani sera Tesei chiuderà la campagna elettorale all’Auditorium di San Francesco al Prato, dove è annunciato l’arrivo della premier Giorgia Meloni, oltre che di Antonio Tajani e dell’immancabile Salvini.

Dall’altra parte, però, pure Stefania Proietti non scherza. In questi giorni ha avuto quasi sempre al suo fianco la segretaria del Pd, Elly Schlein, e oggi tornano gli altri big del centrosinistra: Giuseppe Conte è annunciato in arrivo in un maxi-tour umbro tra Terni, Marsciano, Foligno e Perugia. Ancora a Foligno in serata è attesa la triade di Alleanza Verdi-Sinistra con Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi per un comizio in piazza della Repubblica. Venerdì Stefania Proietti salirà invece sul treno, quasi un gesto simbolico per sottolineare le scarsità di infrastrutture che penalizza l’Umbria: la candidata del centrosinistra partirà dalla stazione di Terni, poi arriverà a Foligno e infine raggiungerà Perugia, dove chiuderà la campagna elettorale alla ’Città della Domenica’. Che sarebbe un parco giochi, ma qui anche la politica ormai fa spettacolo.