Elezioni regionali Umbria, quando e come si vota: tutte le istruzioni

Perugia, 22 ottobre 2024 – Si vota domenica 17 e lunedì 18 novembre per le elezioni regionali in Umbria. La regione vota il nuovo presidente. Sono otto i candidati in gara, tra cui la presidente uscente Tesei.

Ecco le liste in campo

Una consultazione strategica e importantissima per la regione. Domenica 17 novembre 2024 si voterà dalle 7 alle 23, mentre lunedì 18 novembre 2024 le urne saranno aperte dalle 7 alle 15. Poi comincerà lo spoglio dei voti. Centinaia i membri degli staff elettorali, tra presidenti e scrutatori, che saranno in campo per garantire il funzionamento della “macchina”.

Come si vota

Si può votare per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul nome. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore della lista ovvero della coalizione di liste ad esso collegate. Oppure solo per una lista; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato. Ma anche per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno anche sul simbolo della lista. Infine si può votare anche scrivendo il nominativo di massimo due candidati a fianco del contrassegno della lista regionale nel rispetto della parità di genere, ovvero scrivendo il nome di un uomo e di una donna; in caso contrario la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima.

Cosa serve per votare

Per poter entrare in cabina l’elettore dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.