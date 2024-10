Elezioni Umbria, Schlein e il sostegno al campo largo di Proietti: “In cammino con lei”

Tuoro sul Trasimeno (Perugia), 22 ottobre 2024 – "Sono entusiasta di sostenere Stefania Proietti che ha dimostrato già grandissima capacità amministrativa da sindaca di Assisi e prossimità con le persone".

Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, arrivando a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, in una delle tappe di un'inziativa elettorale a sostegno della candidata di centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Umbria.

Stefania Proietti con Elly Schlein a Tuoro sul Trasimeno per la campagna elettorale delle regionali

Proietti "è in cammino per l'Umbria e oggi ho deciso, e sono felice, di essere in cammino insieme a lei, per andare in tanti comuni, li toccherà tutti, è già a più della metà dei comuni umbri, perché abbiamo bisogno di andare dove le persone non credono più di essere ascoltate", ha aggiunto.

"Questa è una parte importante del lavoro per ricucire la regione e le sue esigenze, a partire dalla sanità pubblica, dalle opportunità di lavoro e di buona impresa, all'attenzione alle famiglie e ai loro bisogni. Concretezza: e' questo che contraddistingue il programma di Stefania Proietti, ma anche l'empatia dell'ascolto delle persone e dei loro bisogni che stanno cambiando e che purtroppo sono inascoltati", ha concluso.