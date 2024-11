Elezioni Umbria, scatta il conto alla rovescia. Chi sono i candidati e le liste che li sostengono

Perugia, 11 novembre 2024 – Si entra nella settimana decisiva per il voto in Umbria. Domenica e lunedì gli elettori andranno alle urne per scegliere il loro presidente. Sarà sostanzialmente una sfida a due tra il Governatore uscente di centrodestra, Donatella Tesei, e la sindaca di Assisi Stefania Proietti, sostenuta da una coalizione di centrosinistra.

I candidati e le liste che li sostengono

La presidente uscente, Donatella Tesei, è sostenuta dal centrodestra unito. Oltre a FdI, Forza Italia, Lega, Udc, e Noi Moderati, il centrodestra si è alleato con Alternativa popolare guidata da Stefano Bandecchi, leader nazionale del movimento e sindaco di Terni.

Nell'altro campo Stefania Proietti, sindaca di Assisi al secondo mandato e presidente della Provincia di Perugia, sostenuta dal campo largo con Pd, Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra oltre a formazioni civiche all'interno delle quali si ritrovano anche candidati espressione di Azione e di Italia Viva pur non avendo una loro lista. Un'esperienza di campo largo che ha portato fortuna a Vittoria Ferdinandi, eletta sindaca di Perugia. Entrambe le candidate sono sostenute da sette liste.

Marco Rizzo, politico di lungo corso, è il candidato di Democrazia Sovrana Popolare. Oltre alla lista omonima del movimento, a sostegno di Rizzo c’è la lista Alternativa riformista per Rizzo presidente. Martina Leonardi è la candidata di Insieme per l'Umbria resistente, schieramento di cui fanno parte anche Pci e Potere al Popolo. Fabrizio Pignalberi è sostenuto da Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l'Italia.

Giuseppe Tritto è sostenuto dalla sua lista. Elia Francesco Fiorini, attualmente consigliere di opposizione al Comune di Magione, è il candidato di Alternativa per l'Umbria, mentre Giuseppe Pino Paolone è sostenuto da Forza del popolo. Completa il quadro Moreno Pasquinelli per il Fronte del dissenso.