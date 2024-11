Sono 701.367 gli umbri alle urne

PERUGIA – Sono 701.367 gli elettori umbri chiamati alle urne domani e lunedì dalle 7:00 alle 23:00 (domani) e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa dell’Umbria.

Gli elettori sono 523.343 in provincia di Perugia (268.810 donne e 254.533 uomini) e 178.024 in quella di Terni (86.127 uomini e 91.897 donne). Il 27 ottobre del 2019 erano stati chiamati alle urne 703.596 elettori. I seggi elettorali sono 1.000, dei quali 706 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni. Nel 2019 andarono a votare 455.184 elettori, il 64,7%. Percentuale che secondo le stime potrebbe abbassarsi, anche se da tutte le forze politiche in campo sono arrivati a ripetizioni appelli a recarsi alle urne limitando l’astensionismo.

Normativa, documenti, istruzioni, facsimile della scheda di votazione, manifesto delle candidature a Presidente e delle liste elettorali sono pubblicati sul portale della Regione Umbria, all’indirizzo www.regione.umbria.it, nella sezione "Elezioni regionali 2024" (http://www.regione.umbria.it/la-regione/elezioni-regionali) attraverso la quale, con un collegamento diretto con il Ministero dell’Interno, potrà essere seguito in tempo reale tutto l’andamento delle elezioni regionali 2024 in Umbria: affluenza alle urne, risultati provvisori dell’elezione del presidente della Giunta regionale, voti ottenuti dalle liste e dai candidati all’Assemblea legislativa. Alle 15 di lunedì ci saranno comunque gli exit pool mentre dopo un’ora, un’ora e mezzo arriveranno le prime proiezioni. E lì si capirà già un po’ meglio come finirà la corsa tra i nove candidati in lizza per Palazzo Donini.