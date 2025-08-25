Il derby di Coppa al Cannara. Trestina non concretizza

TRESTINA

1

CANNARA

3

TRESTINA: Stacchiotti, Ubaldi (25’ st Russo), Giuliani, D’Angelo (33’ st Encina), De Meio, Sensi (18’ st Scartoni), Proietti Zolla (18’ st Mercuri), Tolomello, Priore (25’ st Manfredi), Ferri Marini, Nouri. All. Calori

CANNARA: Vassallo; Porzi, Mancini, Montero, Camilletti, Myrtollari, Fioretti (30’ st Cardoni), Maselli (15’ st Vitaloni), Bertaina Franco Elian, Roselli, Schvindt (45’ st Azurunwa). All. Armillei

Arbitro: Norci di Arezzo

Marcatori: 5’ pt Ferri Marini, 36’ pt Bertaina (r), 22’ st Montero, 27’ st De Meio (autogol)

CITTÀ DI CASTELLO - Nel primo match ufficiale della stagione, il Cannara si impone per 3-1 sul Trestina nella sfida disputata al Bernicchi e valevole quale turno preliminare di Coppa. Altotiberini schierati con il 4-4-2, rossoblù che adottano il 4-3-3. Pronti via e il Trestina va a segno dopo 5’ con Ferri Marini, che sfrutta un assist di Proietti Zolla e un errore di Camilletti. Dopo una fase iniziale in cui i bianconeri appaiono più manovrieri, al 15’ il Cannara va al tiro da fuori area con Roselli, ma la mira è sbagliata. Bella trama della squadra di Calori al 23’, ma né Priore né Nouri riescono a concretizzare. Al 36’ Ubaldi interviene irregolarmente in area su Schvindt: l’arbitro decreta il rigore, che Bertaina trasforma riportando il match in parità. Al 36’ il Cannara va vicino al raddoppio con un colpo di testa di Montero su corner di Shvindt, ma il pallone sorvola la traversa. La ripresa si apre (2’) con un tentativo di Bertaina che non trova la porta, quindi al 9’ ci prova Proietti Zolla, ma Vassallo blocca. Segue una lunga fase di stanca durante la quale le due formazioni si affrontano a centrocampo, quindi al 21’ Myrtollari ha sui piedi la palla buona ma il suo tiro al volo da posizione favorevolissima termina alto. Passa solo 1’ e il Cannara va in gol grazie ad un tiro da fuori area di Myrtollari che, deviato da un avversario, inganna Stacchiotti. Al 27’, su cross di Schvindt, De Meio nel tentativo di anticipare Bertaina indirizza di testa il pallone nella propria porta. La reazione del Trestina non va oltre due tentativi di testa di Ferri Marini al 30’ (alto) e di De Meio che al 38’ ci prova su azione d’angolo, ma Vassallo si dimostra reattivo.

Paolo Cocchieri