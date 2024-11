Elezioni Umbria, i risultati del voto a Perugia. Trionfa Proietti, Pd primo partito

Perugia, 18 novembre 2024 – Se non è un trionfo, poco ci manca. Della candidata civica in quota Dem Stefania Proietti e del Partito Democratico, che a Perugia e provincia si conferma di gran lunga il primo partito. Nel capoluogo la distanza tra lei e la governatrice uscente di centrodestra Donatella Tesei supera i 10 punti, con il Pd intorno al 30%. Un risultato sul quale speravano in tanti, ma che nessuno se la sentiva di pronosticare.

Ma più in generale è stata la coalizione a funzionare, un po’ come era accaduto per l’elezione del sindaco Vittoria Ferdinandi. L’alleanza di campo largo non ha premiato soltanto il Pd, ma anche la lista civica Umbria Domani che ha superato ovunque il 6%. L’Alleanza Verdi Sinistra ha invece sfondato quota 5%, attestandosi al di sopra del Movimento 5 Stelle (che ha superato di poco il 4%). Decisamente più in sordina le civiche collegate al terzo polo: sia Renzi che Calenda si sono presentati senza simboli, ma entrambi sostenevano Proietti.

Dati simili anche in provincia, dove Avs e 5 Stelle hanno sfiorato il 5% e dove ancora una volta è stata la lista civica a sostegno della sindaca di Assisi ad assestarsi alle spalle del Pd.

E la destra? Il traino di Fratelli d’Italia non è bastato a limitare i danni: il partito di Giorgia Meloni ha sfiorato il 20% in provincia, ma è andato appena sopra il 16% in città. Positivo il dato di Forza Italia, intorno al 10% sia nel capoluogo che negli altri Comuni, mentre la Lega è andata meglio in provincia che nelle sezioni cittadine. A pesare è stato però anche e soprattutto il flop di Bandecchi: la sua Alternativa Popolare, a Perugia e provincia, non è andata nemmeno vicino all’1%