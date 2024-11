Elezioni Umbria: le attese nei comitati di Proietti e Tesei. Peso dei partiti, Pd primo

Perugia, 18 novembre 2024 – Occhi sui telefonini e sui computer. In attesa. Un’attesa lunga, visto che il testa a testa tra le due candidate è davvero voto per voto. Una battaglia elettorale lunga quella tra Stefania Proietti, già sindaca di Assisi, candidata del centrosinistra alle regionali e Donatella Tesei, presidente uscente, del centrodestra.

Verso le 18 arriva la proiezione più qualificata, quella in cui il campione è più veritiero. E parla di un vantaggio di oltre un punto percentuale per Proietti. Nei due comitati si aspetta a cantare vittoria o a recriminare per la sconfitta. Tutto deve essere ancora deciso ma intanto il dato che emerge è che tra Proietti e Tesei è battaglia elettorale. Dopo tre ore sono 160 le sezioni scrutinate.

E cominciano a delinearsi anche i pesi dei partiti delle rispettive coalizioni. Il Partito Democratico è la prima formazione politica in Umbria, con oltre il 30% delle preferenze. Il Movimento Cinque Stelle raccoglie il 5% mentre l’Alleanza Verdi Sinistra è al 3.9%. Fratelli d’Italia è al 20% mentre Forza Italia è al 9.8%. La Lega all’8.3%, mentre Bandecchi, sindaco di Terni, con la sua Alternativa Popolare è al 2.2%.