“Ridaremo fiducia agli umbri. No a chi sputa”: Proietti, vittoria alle regionali e stoccata a Bandecchi

Perugia, 18 novembre 2024 – “Ridare agli umbri fiducia e speranza è la priorità. Viva l’Umbria che è tornata in mano ai cittadini”. Visibilmente emozionata, speranzosa di vincere ma forse un filo incredula per come la vittoria è maturata, Stefania Proietti trionfa alle elezioni regionali umbre contro la governatrice uscente di centrodestra Donatella Tesei. Quando arriva nel suo comitato elettorale intorno alle 19 sta staccando, secondo i dati reali che affluiscono dal Ministero dell’Interno, di sei punti l’avversaria a oltre la metà delle sezioni scrutinate. Impossibile qualsiasi rimonta.

Stefania Proietti festeggia la vittoria al suo comitato: è lei la vincitrice dellee elezioni regionali 2024. Governerà l'Umbria (Foto Crocchioni)

Arrivano i complimenti al cellulare di tanti leader. Poi la neo governatrice inizia il discorso della vittoria: “Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di essere qui a festeggiare, ai partiti, alle liste civiche, a tutti. Grazie ai leader nazionali, che sono stati con noi in mezzo alla gente. E’ la vittoria dei cittadini e delle cittadine umbre”. C’è un riferimento agli avversari: “E' la vittoria di chi non si è fatto sopraffare dall’arroganza, dai metodi scorretti, da chi sputa in faccia ai cittadini”, con un riferimento chiaro alle ultime vicende che hanno coinvolto il sindaco di Terni Bandecchi.

"Questo progetto – dice poi Proietti, già sindaco di Assisi – parte dalla mia città, poi arriva a Perugia e in tutta l’Umbria. E' una vittoria di tutti gli umbri che governeranno insieme a noi attraverso la partecipazione”. Adesso arriva il bello. La governatrice si mette a lavoro: “Da domani ci metteremo a lavorare. Le persone hanno bisogno che qualcuno si prenda cura di loro. Serve una sanità che funzioni e che gli umbri meritano di avere. Il nostro nucleo centrale sarà riportare fiducia tra la gente. Devo ringraziare la presidente Meloni, che si è complimentata con me e quindi con tutti voi per la vittoria inequivocabile. Tutti, anche i cittadini di Terni, saranno da pggi protagonisti. Riporteremo l’Umbria come protagonista sulla scena nazionale”.