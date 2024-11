Elezioni regionali in Umbria. Seggi di nuovo aperti. Dati dell’affluenza in calo. Gli orari dello spoglio

Perugia, 18 novembre 2024 – Via al secondo giorno di elezioni in Umbria. I cittadini di tutta la regione scelgono il nuovo governatore. Ma al momento i dati appaiono in calo almeno rispetto alla tornata del 2019. Certo, si votava su un giorno solo e non su due giorni, ma domenica alle 23, quando i seggi hanno chiuso, l’affluenza in Umbria era del 37.7% degli aventi diritto.

Un numero certamente basso se confrontato con il 64.6% dei cittadini ammessi al voto con cui si chiuse la tornata elettorale del 2019. Certamente nella giornata di lunedì 18 novembre, dalle 7 alle 15, altri umbri che non lo hanno fatto domenica avranno la possibilità di recarsi al seggio. C’è molta attenzione su queste elezioni, che interessano molto i partiti anche a livello nazionale. In un election day che vede, con gli stessi orari, al voto anche i cittadini dell'Emilia Romagna.

I nove candidati alla poltrona di governatore della Regione Umbria.

Intanto, subito dopo la chiusura dei seggi, quindi alle 15, scatta immediatamente lo scrutinio. Con l’andare delle ore si dovrebbero capire in maniera chiara i rapporti di forza e i vincitori. Nove i candidati che si sfidano per la poltrona di governatore. Donatella Tesei (centrodestra, presidente uscente); Stefania Proietti (centrosinistra); Martina Leonardi (Insieme per l'Umbria resistente); Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista); Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso); Fabrizio Pignalberi (Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia); Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria); Giuseppe Paolone (Forza del Popolo); Giuseppe Tritto (Umani Insieme Liberi).

Un seggio in Umbria. Le operazioni di voto per le regionali proseguono: seggi aperti lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15. Poi partirà subito lo spoglio dei voti (Foto Crocchioni)

A che ore sapremo chi ha vinto le elezioni in Umbria? Sempre difficile pronosticarlo anche perché dipende molto da quanto veloci vanno le operazioni dello scrutinio. Ma presumibilmente entro l’ora di cena dovremmo sapere chi ha vinto la tornata elettorale. Nelle ore successive dovrebbe essere chiara conseguentemente anche la composizione del consiglio regionale e i nomi di chi è passato e siederà sugli scranni. Potrete seguire i risultati sui siti de La Nazione ma anche sul sito della Regione Umbria.