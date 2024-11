Elezioni Umbria, exit poll: in lieve vantaggio il centrosinistra, battaglia all’ultimo voto

Perugia, 18 novembre 2024 – I primi exit poll danno un sostanziale pareggio tra Stefania Proietti e Donatella Tesei (rispettivamente centroinistra e centrodestra) per quanto riguarda le elezioni regionali umbre. Donatella Tesei è la presidente uscente. Che ci fosse incertezza lo hanno subito detto i primi instant poll proposti da La7, che addirittura parlavano di un pareggio perfetto, assoluto tra le due candidate.

Proietti e Tesei si contendono la poltrona di presidente della Regione Umbria. Si eleggono anche i consiglieri regionali

Che stanno seguendo lo spoglio appena iniziato per le regionali in Umbria lontane dai loro comitati elettorali. Per gli instant poll di La7 il pareggio è dato per entrambe con una forchetta tra il 46 e il 50%. Un instant poll maggiormente affinato e rivelato dopo le 15.30 sempre da La7 ha invece dato Proietti con circa un punto di vantaggio (tra 47 e il 51%) contro Tesei tra il 46 e il 50%.

Male intanto l’affluenza, che scende di almeno una decina di punti rispetto alle regionali del 2019. Ha votato circa un umbro su due. Questo ripropone una volta di più il problema della partecipazione ai seggi, tema che già era emerso in questi anni nelle altre tornate elettorali.