“Io, aggredita al seggio”, la sindaca di Castel Ritaldi denuncia

Castel Ritaldi (Perugia), 18 novembre 2024 – “Lo spazio per passare c’era, invece ho percepito la spallata”. Il racconto di Elisa Sabbatini, sindaca di Castel Ritaldi rieletta a giugno per una civica di centrodestra, non lascia spazio a dubbi. Domenica 17 novembre, i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della regione in Umbria. Sabbatini è tra questi: "Mi ero fermata al cancello della scuola per parlare con alcune persone prima di entrare al seggio – racconta –quando questa donna, per uscire, si è fatta largo dandomi una spallata, poi se ne è andata dicendo qualcosa che non ho capito. Lo spazio per passare c'era, invece ho percepito il colpo che mi è stato dato". L'episodio è avvenuto di fronte a diversi testimoni.

Sabbatini, dopo la botta, pur dolorante è andata a votare, quindi la visita al pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto: ha riportato contusioni a spalla e sterno, giudicate guaribili in 7 giorni. Stamani, 18 novembre, in mattinata la denuncia ai Carabinieri. Da chiarire le ragioni del gesto, se motivato da dissapori personali o politici, o se la ragione sia un insieme delle due cause. "Sto bene, ho sette vite come i gatti. Si va avanti" ha aggiunto la sindaca al telefono.